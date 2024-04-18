ليفربول؟ مانشستر يونايتد؟ .. وكيله: ناجلسمان لا يتحدث مع بايرن ميونخ فقط!

المدرب الألماني يُحدد موعد إعلان وجهته الجديدة

برز اسم المدرب الألماني جوليان ناجلسمان في سوق انتقالات المدربين خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة في ظل رغبة العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا التعاقد مع مدرب جديد وعلى رأسهم بايرن ميونخ وليفربول وبرشلونة وربما مانشستر يونايتد.

المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا ارتبط بقوة مؤخرًا بخلافة توماس توخيل في دكة العملاق البافاري، خاصة بعد استقرار منافسه الأهم، تشابي ألونسو، على الاستمرار في مغامرته الناجحة مع باير ليفركوزن المتوج معه بلقب الدوري الألماني الأسبوع الماضي.

فولكر ستروث وكيل ناجلسمان أكد أن الإعلان عن وجهة موكله الجديدة سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، محذرًا المسؤولين في ميونخ أن ناديهم ليس وحيدًا في سباق التعاقد معه ورافضًا الكشف عن منافسيه.

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إذ قال عبر قناة "360 ميديا" "الجميع يسألني حاليًا نفس السؤال، هل ناجلسمان سيعود مجددًا إلى بايرن ميونخ أو ما الذي سيفعله؟ هذا الأمر سيُحسم خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم حسمه قريبًا جدًا، خلال الأيام الخمسة أو الستة أو السبعة القادمة".

أضاف "سيكون من العبث أن ننكر حديثنا مع الأطراف المهتمة بالتعاقد معه، ومع رفضي الكشف عن تلك الأطراف أستطيع القول فقط أن بايرن ميونخ ليس وحيدًا في السباق. هذا الطبيعي وتلك وظيفتي وسيكون من المضحك أن ننفي للإعلام وجود أي مفاوضات. لدينا مفاوضات مع العديد بالتأكيد وجوليان بنفسه سبق أن قال أن مستقبله سيحسم في إبريل".

يذكر أن ناجلسمان قاد البايرن للفوز بالدوري الألماني في ولايته الأولى التي استمرت 20 شهرًا، كما حقق لقب كأس السوبر الألماني مرتين، قبل أن يرحل ليحل محله توخيل في مارس 2023، بينما ذهب جوليان بعد 6 أشهر لقيادة منتخب المانشافت ويستمر معه في بطولة أمم أوروبا المقبلة.