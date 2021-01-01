ليفربول ومانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لقمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر يونايتد في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من المسابقة

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ليفربول 0 × 0 مانشستر يونايتد

مباشر، لحظة بلحظة



المزيد من الفرق

هاية القمة الإنجليزية بالتعادل السلبي بين الفريقين

90' عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أوريجي ولكن ماجواير يشتتها

87' دخول ميلنر وخروج فينالدوم من ليفربول، وخروج فيرنانديس ودخول جرينوود من مانشستر يونايتد

84' دخول أوريجي وخروج فيرمينو

82' غير معقوووووووووووووووووووول! عرضية ممتازة من بيساكا إلى بوجبا الذي يهدر فرصة لا تضيع أمام الرائع أليسون بيكر

81' مرتدة خطيرررررررة لليونايتد، راشفورد وكافاني أمام فابينيو فقط، ولكن راشفورد يقرر التوغل لوحده دون أن يمرر للأوروجوياني، قبل أن ينجح البرازيلي في قطع الكرة منه

80' بيساكا يشتت عرضية خطيرة لليفربول لعبها صلاح من الجهة اليمنى

79' تسديدة أخرى من ألكانتارا ولكنها بعيدة هذه المرة

77' تسديدة صاروخية من ألكانتارا، يتصدى لها دي خيا بكل براعة

76 خروج شاكيري ودخول كورتيس جونز

75' أليسون بيكر يمنع هدف محقق من مانشستر يونايتد بعد أن تصدى لتسديدة برونو فيرنانديز الذي لعبها بعد عرضية رائعة من لوك شاو

72' كورتيس جونز يستعد للدخول

71' ضربة ركنية لليونايتد، تصل إلى بوجبا الذي يلعبها برأسه ولكنها سهلة في يد أليسون

68' عرضية من الجهة اليسرى عن طريق ماني ولكنها تصل سهلة في يد دي خيا

65' ضربة حرة مباشرة من مكان خطير لمانشستر يونايتد، بعد عرقلة فابينيو لكافاني والتي تحصل بسببها على بطاقة صفراء

64' تسديدة من برونو فيرنانديس ولكنها سهلة في يد أليسون

61' مجددًا، ليفربول كان قريبًا من الهدف الأول، فيرمينو يلعب الكرة لصلاح الذي يتمركز داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد، ويسدد الكرة ولكنها تصطدم بالدفاع وتمر بجوار القائم الأيسر بقليل

60' خروج مارسيال ودخول كافاني في أولى تغييرات مانشستر يونايتد في المباراة

59' أووووووووووووووووووووووووه، ماجواير يمنع ليفربول من الهدف الأول، كرة عرضية رائعة من روييرتسون تصل إلى فيرمينو ولكن ماجواير يشتتها وتصطدم بالبرازيلي -قبل أن يلمسها- إلى خارج الملعب

58' كافاني يستعد للدخول

55' تسديدة من أرنولد من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تصل ضعيفة وسهلة في يد دي خيا

53' هجمة مرتدة رائعة لليفربول، كرة طولية رائعة تصل لصلاح الذي يلمسها برأسه ولكنها تطول وتصل إلى دي خيا

52' فابينيو ينقذ مانشستر يونايتد من فرصة الهدف الأول، مارسيال يلعب كرة بينية رائعة للمنطلق من الخلف برونو فيرنانديس الذي يحاول تسديدها في المرمى ولكن فابينيو له بالمرصاد

50' مرور رائع من ماني على الجهة اليسرى، ويلعب كرة عرضية ولكن ترتطم بالدفاع وتصل لضربة ركنية

47' خطيرة لليفربول، الكرة تصل لصلاح في منطقة جزاء مانشستر يونايتد بعد أن ارتطمت بدفاع الشياطين الحُمر، ويلعبها عرضية لماني الذي يلعبها برأسه ولكن ترتطم ببيساكا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

39' رعونة كبيرة لليفربول أمام المرمى، ومهاجمو مانشستر يونايتد يقعون في مصيدة التسلل كثيرًا

34' ليفربول يرد بفرصة خطيرررررررة، الكرة تصل إلى صلاح الذي يحاول أن يراوغ وتصل إلى فيرمينو، الذي يسددها وترتطم بالدفاع وتصل سهلة في يد دي خيا

33' أووووووووووووووه قريبة للغاية من مانشستر يونايتد، كرة الفنان البرتغالي فيرنانديس تمر بجوار القائم الأيمن لأليسون

32' الحكم يشهر البطاقة الصفراء الأولى في القمة على شيردان شاكيري بعد عرقلة لوك شاو في مكان خطير للغاية للضيوف

31' ضربة حرة غير مباشرة لمانشستر يونايتد تصل إلى ماجواير في مكان خطير، ولكن أرنولد يشتتها أمامه قبل أن يسددها

26' انطلاقة عنترية من ماجواير إلى نصف ملعب ليفربول الذي حاول لعب كرة بينية ولكنها تخرج ضربة مرمى لأصحاب الأرض

25' فيرمينو يضغط على ماجواير ويجبره على تشتيت الكرة بشكل خاطئ، لتصل إلى ماني الذي يلعبها عرضية ولكن الدفاع يشتتها، وتصل إلى فينالدوم الذي يسددها ولكنها ترتطم بالدفاع مرة أخرى، ومن ثم وصلت إلى شاكيري الذي حاول لعبها بشكل رائع ولكنها عالية قليلًا

21' طولية رائعة من أرنولد إلى ماني الذي يمهدها لفيرمينو، الذي حاول أن يراوغ ليندلوف ويسدد الكرة ولكن السويدي يتصدى لها، تصل إلى صلاح الذي يسددها على الطائر من لمسة واحدة ولكنها عالية

20' تسديدة أخرى من ليفربول من خارج منطقة الجزاء، تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

18' مرتدة خطيرة من اليونايتد، فريد يمرر الكرة لراشفورد ولكنها تطول عليه، روبيرتسون ينجح في السيطرة عليها، ينقذ دفاع فريقه ويتحصل على ركلة حرة غير مباشرة

16' أووووووووووووووووووه ليفربول يضيع فرصة الهدف الأول، بينية ممتازة من شاكيري إلى ماني الذي يمهد الكرة لفيرمينو ولكنه يسددها بعيدة عن القائم الأيمن لدي خيا

13' تسديدة من فيرمينو من خارج منطقة الجزاء ترتطم بالدفاع وتصل إلى روبيرتسون الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها عالية

11' ألكانتارا يراوغ بشكل رائع ويلعب الكرة لأرنولد ولكنها تطول وتصل إلى ضربة ركنية لمانشستر يونايتد

9' ليفربول يعتمد بشكل كبير على الكرات الطولية من جوردان هندرسون الذي يلعب اليوم كقلب دفاع

6' الكرة تصل إلى راشفورد على الجهة اليسرى، الذي يلعب كرة عرضية ولكن فابينيو يشتتها

5' شاكيري يتمركز في وسط ملعب ليفربول في حالة الهجوم، بجوار فينالدوم وأمام ألكانتارا

3' أوووووووه خطيرة من ليفربول، روبيرتسون كان يملك فرصة للعب كرة عرضية خطيرة ولكنه يتردد ويقرر التسديد، فتصل الكرة بسهولة لدي خيا

1' عرضية من بوجبا على الجهة اليمنى، ولكنها طويلة وصلاح الذي عاد ليدافع يسيطر على الكرة ويبعدها عن مناطق الخطورة

انطلاق المباراة

في المقابل، تشهد تشكيلة مانشستر يونايتد عودة ليندلوف لها بعد أن تعرض بايي للإصابة في المباراة السابقة

يبدأ ليفربول المباراة بدون الكاميروني جويل ماتيب على الرغم من عودته للتدريبات منذ يومين، ولكنه يبدو أنه لازال غير جاهزًا بالشكل الكافي

تشكيل ليفربول:

إليكم اختيارات المدرب كلوب لمواجهة اليوم أمام @ManUtd_AR 👊 #ليفربول_يونايتد — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 17, 2021

يبدأ المدرب يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

التشكيل| 4-4-2

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - جوردان هندرسون - فابينيو - ترينت أليكساندر أرنولد

ساديو ماني - تياجو ألكانتارا - جورجينيو فينالدوم - شيردان شاكيري

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو

تشكيل مانشستر يونايتد:

يبدأ المدرب جونار أولي سولشار، بتشكيل مكون من كل من:

التشكيل| 4-3-1-2

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - أرون بيساكا

بول بوجبا - فريد - سكوت ماكتوميناي

برونو فيرنانديس

ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

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على الجانب الآخر، يسعى مانشستر يونايتد لاستغلال الحالة المعنوية الرائعة التي يمر بها واقتناصه للصدارة من فم الغريم الأزلي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ولما لا يحاول كسر الرقم القياسي لليفربول بعدم الخسارة على ملعبه في الدوري منذ فترة طويلة؟ من أجل إتساع الفارق بينهما أكثر.

يدخل ليفربول المباراة وهو يضع عينيه على الانتصار من أجل تحقيق النتائج السلبية للفريق في أخر ثلاث جولات حيث تعادل مرتين وخسر أمام ساوثامبتون، ويسعى لتعويض ما فاته عندما يواجه خصم مباشر ومنافس قوي على لقب الدوري إلا وهُم الشياطين الحُمر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر للمباراة المرتقبة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين قطبيها وهما ليفربول ومانشستر يونايتد، في إطار لقاءات الجولة التاسعة عشر من المسابقة، على ملعب آنفيلد.