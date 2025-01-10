فيديو | أسطورة المصارعة الحرة يستخدم "العنف" لإجبار نيفيل على الخضوع لليفربول

أسطورة الشياطين الحمر يضطر للاستسلام

في واحدة من أغرب اللقطات التي يمكنك مشاهدتها، قام شيموس نجم المصارعة الحرة السابق، بإجبار النجم الإنجليزي جاري نيفيل على الخضوع، والاعتراف بأن ليفربول هو النادي "رقم واحد" في إنجلترا.

نيفيل، الذي يعتبر من أبرز أساطير مانشستر يونايتد ظهر في بودكاست "It's Called Soccer" إلى جانب المصارع الأيرلندي المعروف بتعصبه تجاه ليفربول.

وشهدت الحلقة قيام نجم مصارعة "WWE" الشهير بأمر جاري نيفيل بالنزول على الأرض من أجل القيام بحركته الأيقونية التي اشتهر بها في حلبات المصارعة، وذلك عن طريق رفع نيفيل ووضع ضغط جسمه بالكامل على ظهره.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال شيموس لأسطورة يونايتد:"فقط استلق على الأرض هناك، أشعر بالأسف تجاهك .. هل تعلم كم انتظرت للقيام بهذا الأمر؟ منذ أن كنت في الثانية عشر أو الرابعة عشر من عمري".

ورد عليه نيفيل قائلًا:"سحقًا لليفربول".

وبعدها طلب منه شيموس بأن يقول بالنص "ليفربول هو رقم واحد"، وبعدها استجاب نجم الشياطين الحمر السابق لهذا الطلب وسط ضحكات هيستيرية من المذيعة ريبيكا لو.

وقام المصارع الأيرلندي بنشر فيديو الواقعة عبر حسابه على منصة "إكس" وعلق عليه قائلًا:"أريد الدخول الفوري إلى قاعة مشاهير ليفربول بعد معاقبة نيفيل على جرائمه ضدنا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ46 نقطة بفارق 6 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، مقابل 23 لمانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر.