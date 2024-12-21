جرس إنذار "تاريخي" إلى ليفربول .. الصدارة في أعياد الميلاد لا تعني الفوز بالدوري الإنجليزي!

يُعتبر تصدر الترتيب في 25 ديسمبر فألاً حسناً في كرة القدم الإنجليزية، لكن ماذا يقول لنا التاريخ عن هذا الكليشيه؟

هناك كليشيه شائع في كرة القدم الإنجليزية يقول إنه إذا كان فريقك في صدارة الجدول خلال فترة أعياد الميلاد، فإن لديك فرصة جيدة لتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم. ولكن كما نعلم، هذا بعيد عن أن يكون مضمونًا.

في عشرة من آخر 15 موسمًا، استمتع الفريق الذي كان رقم 1 في 25 ديسمبر بالنجاح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. في الواقع، منذ تقديم النسخة المجددة من الدرجة الأولى الإنجليزية في عام 1992، حدث ذلك في 16 من أصل 32 موسمًا.

بالطبع، لا يمكن لكل فريق أن يحافظ على قبضته على تاج الدوري بعد الصعود إلى القمة في منتصف الموسم.

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لذلك يغوص GOAL في كتب التاريخ لمعرفة ما حدث للفرق التي تصدرت الجدول في يوم عيد الميلاد. هل استطاعوا تحقيق المجد أم انهاروا في نهاية الموسم؟

أصحاب صدارة الدوري الإنجليزي في عيد الميلاد مقابل الفائزين باللقب منذ موسم 1992/93

الموسم المتصدر في عيد الميلاد الفائز باللقب 1992/93 نورويتش مانشستر يونايتد 1993/94 مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد 1994/95 بلاكبيرن بلاكبيرن 1995/96 نيوكاسل مانشستر يونايتد 1996/97 ليفربول مانشستر يونايتد 1997/98 مانشستر يونايتد آرسنال 1998/99 أستون فيلا مانشستر يونايتد 1999/00 ليدز مانشستر يونايتد 2000/01 مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد 2001/02 نيوكاسل آرسنال 2002/03 آرسنال مانشستر يونايتد 2003/04 مانشستر يونايتد آرسنال 2004/05 تشيلسي تشيلسي 2005/06 تشيلسي تشيلسي 2006/07 مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد 2007/08 آرسنال مانشستر يونايتد 2008/09 ليفربول مانشستر يونايتد 2009/10 تشيلسي تشيلسي 2010/11 مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد 2011/12 مانشستر سيتي مانشستر سيتي 2012/13 مانشستر سيتي مانشستر سيتي 2013/14 ليفربول مانشستر سيتي 2014/15 تشيلسي تشيلسي 2015/16 ليستر سيتي ليستر سيتي 2016/17 تشيلسي تشيلسي 2017/18 مانشستر سيتي مانشستر سيتي 2018/19 ليفربول مانشستر سيتي 2019/20 ليفربول ليفربول 2020/21 ليفربول مانشستر سيتي 2021/22 مانشستر سيتي مانشستر سيتي 2022/23 آرسنال مانشستر سيتي 2023/24 آرسنال مانشستر سيتي

التاريخ يشير إلى أن الفريق الذي يتصدر الجدول في يوم عيد الميلاد عادة ما يفوز باللقب، لكن الأمور ليست رائعة إذا كنت ليفربول.

فقط خمس مرات في آخر 11 موسمًا فشل الفريق المتصدر في عيد الميلاد في رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان ليفربول المتضرر ثلاث مرات.

أن تكون في صدارة الدوري في عيد الميلاد هو وضع مألوف بالنسبة للريدز، لكن في كل مرة كانوا في هذا الموقف، فشل فريق ميرسيسايد في الغالب في استغلال هذه الميزة والفوز باللقب في نهاية الموسم.

في موسم 2008/09، خسر الريدز مباراتين فقط طوال الموسم ولكنهم أنهوا الموسم وراء البطل النهائي مانشستر يونايتد.

لكن الانهيار الأكثر شهرة بلا شك جاء في عام 2014، عندما خسر الريدز 2-0 في أنفيلد أمام تشيلسي، بفضل انزلاق ستيفن جيرارد الأيقوني، قبل أن يهدروا تقدمًا 3-0 ليتعادلوا 3-3 مع كريستال بالاس.

آرني سلوت ورفاقه يأملون أن تكون القصة ذات نهاية أكثر سعادة هذه المرة حيث يجدون أنفسهم في وضع مثالي للحصول على لقب "ملوك عيد الميلاد" في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25.

مانشستر سيتي كانوا مرة أخرى الأشرار في مواسم 2018/19 و2020/21، مع فريق بيب جوارديولا الفائز الذي عادة ما يتفوق على فريق يورجن كلوب في العديد من السباقات المثيرة للقب المتقاربة خلال المواسم الستة الماضية.

بالحديث عن مان سيتي، أكثر من نصف ألقاب السيتيزنز التسعة جاءت عندما كانوا يطاردون اللقب في عيد الميلاد. في الواقع، هم الفريق الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي فاز باللقب بعد أن كانوا في المركز الثامن في 25 ديسمبر.

في موسم 2020/21، كان السيتي متأخرًا بثماني نقاط عن القمة في عيد الميلاد، بينما كانوا أيضًا يطاردون الصدارة في نفس الوقت من الموسم الماضي، مما يظهر قدرتهم الفريدة على تجميع سلسلة قوية من النقاط والانتصارات التي لا يمكن إيقافها وقلب الفارق.

بعض الأبطال النهائيين عادوا من فارق نقاط أكبر. كان آرسنال متأخرًا بـ 13 نقطة في 25 ديسمبر 1997 لكنه عاد بقوة ليفوز بأول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هي الفرق الأخرى التي 'فشلت' في الاحتفاظ بتفوق عيد الميلاد؟

ليفربول ليس وحده الذي حظي بشرف الوقوع في الطرف الخطأ من سباقات اللقب بعد عيد الميلاد، حيث فشلت العديد من الفرق الأخرى في الحفاظ على موقعها الاحتفالي في قمة الجدول حتى نهاية الموسم.

في الموسم الماضي فقط، وجد أرسنال نفسه جالسًا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب عيد الميلاد، يتمتع بفارق ست نقاط عن الفائزين النهائيين مانشستر سيتي. ومع ذلك، تفككت أحلامهم في المراحل الأخيرة.

خلال موسم 2022-23، أمضى رجال ميكيل أرتيتا ما لا يصدق من 248 يومًا في صدارة جدول الدوري، مسجلين رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول فترة في القمة دون تحقيق اللقب في تاريخ الدرجة الممتازة الإنجليزية.

في 8 أبريل، كان فريق الجانرز يتمتع بفارق خمس نقاط، مع عدد متساوٍ من المباريات التي لعبها أقرب منافسيهم. ولكن بحلول نهاية مايو، تخلوا عن العرش لمانشستر سيتي، وفشلوا في محاولتهم للوصول إلى المجد.

في الموسم الافتتاحي 1992/93 للبطولة، بدأ نورويتش بداية قوية، حيث هزموا الجميع تقريبًا قبل عيد الميلاد. أمضوا 129 يومًا في صدارة الجدول وواصلوا تواجدهم على القمة حتى تاريخ 19 مارس. ومع ذلك، شهدت سلسلة خسارات في النصف الثاني من الموسم نورويتش ينهي في المركز الثالث، بفارق أهداف سلبي.

فريق نيوكاسل 1995/96 أصبح نوعًا ما ذكرى محببة. فريق موهوب للغاية، حمل لقب الفنانين بسبب أسلوب لعبهم الرائع، بقيادة كيفين كيغان، خسر بهزيمة مؤلمة 4-3 أمام ليفربول، ولم يتعافوا أبدًا.

أنهوا الموسم في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد، وذهب حديث كيجان الشهير "سأحب ذلك" كواحد من أكثر اللحظات التي لا تُنسى في تاريخ الدوري. للأسف بالنسبة لكيجان، لم يتمكنوا من الفوز باللقب.

ما هي الفرق التي فازت بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد تصدر الجدول في عيد الميلاد؟

بعيدًا عن مان سيتي وليفربول، ليستر سيتي (2015-16) وتشيلسي (2014-15) هما الفريقان اللذان تصدرا جدول عيد الميلاد واستطاعا استغلال تقدمهما واستمروا لرفع اللقب في الصيف التالي في السنين الأخيرة.

تشيلسي حقق لقبه الأول في خمسة سنوات عندما رفع الكأس في 2015، بعد أن أنهى الدوري متقدمًا بثماني نقاط على مان سيتي تحت إدارة جوزيه مورينيو.

كانت الحملة 2015/16 تدور كليًا حول ليستر سيتي ولقبهم الأول الرائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قاد كلاوديو رانييري فريقه إلى قمة الجدول في عيد الميلاد، لكن لم يكن أحد يتصور في أحلامه الجامحة أن المدرب الإيطالي سيتمكن من قيادتهم للفوز باللقب، حيث توجوا أبطالًا بارتياح مع تبقي مباراتين على النهاية وأنهوا الموسم متقدمين بـ10 نقاط على الوصيف آرسنال.

خلال حملة 2016/17، تولى أنطونيو كونتي قيادة فريق تشيلسي الذي أنهى الموسم السابق في المركز العاشر تحت قيادة جوزيه مورينيو والمدير المؤقت جوس هيدينك وساعدهم للوصول إلى كامل إمكاناتهم، حيث أعاد إحياء لاعبين مثل دييجو كوستا وأسس دفاعًا قويًا كالصخرة.

مع إيدين هازارد كورقة رابحة لهم، كان البلوز جيدين للغاية بحلول شهر ديسمبر لدرجة أنه بدا أن لديهم عدد قليل من المنافسين الحقيقيين على اللقب، على الرغم من أن توتنهام قام باندفاع متأخر لتهديد تشيلسي قبل أن يتلاشى حلمه في النهاية.