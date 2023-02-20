ليفربول ليس للبيع.. رئيس النادي الإنجليزي يخرج عن صمته!

ما هي خطة مالك ليفربول؟

خرج جون هنرى، مالك نادي ليفربول الإنجليزي عن صمته وتحدث عن حقيقة الأخبار المنتشرة بالفترة الأخيرة عن بيع النادي.

وكشفت تقارير صحفية في شهر نوفمبر الماضي عن أن الشركة المالكة لنادي ليفربول "Fenway Sports Group" يبحثون عن استثمارات جديدة.

وأصر مالك نادي ليفربول جون هنري على عدم وجود خطط لبيع النادي.

وتقدر قيمة النادي بحوالي 3.75 مليار جنيه إسترليني وقد تم ربط العديد من المجموعات والمستثمرين المحتملين بشراء محتمل لليفربول منذ ذلك الحين بما في ذلك استثمارات من المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال هنري، الذي نادرًا ما يتحدث علنًا، إن البيع لن يحدث في أي وقت في المستقبل القريب.

ورد هنري على بعض الأسئلة عبر البريد الإلكتروني من مراسلي بوسطن ريد سوكس قبل اليوم الأول من تدريب الفريق في فلوريدا.

وقال:"أعلم أنه كان هناك الكثير من المحادثات والاقتباسات حول نادي ليفربول لكنني ألتزم بالحقائق لقد قمنا فقط بإضفاء الطابع الرسمي على عملية مستمرة".

ورد على سؤال هل سيبقى في إنجلترا إلى الأبد؟ قائلًا: "لا وعن بيعه ليفربول قال لا ولكن يتحدث مع المستثمرين فقط.

وتم توجيه سؤال عن حدوث شئ في مستقبل النادي، قال: "أعتقد ذلك لكنها لن تكون عملية بيع. هل بعنا أي شيء خلال العشرين عامًا الماضية؟

وتظل حتى الآن النوايا الكاملة لمجموعة الملكية غير واضحة حيث ورد أن الشركة لم تتلق بعد أي عروض رسمية لحصة أقلية أو أغلبية في النادي.

ويُعتقد أن المحاولة الفاشلة لتشكيل جزء من السوبر ليج هي وراء استعداد ليفربول لبيع النادي.