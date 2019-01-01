رودجرز: ليفربول فريق استثنائي وأرنولد الأفضل

تعرف على تصريحات مدرب ليستر سيتي عقب الهزيمة من ليفربول

أشاد براندن رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر سيتي، بالمستوى الذي ظهر به ليفربول أمام فريقه في آخر مباريات البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي.

ليفربول عزز موقفه في صدارة ترتيب البريميرليج بالفوز على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برباعية نظيفة.

وقال مدرب الريدز السابق في تصريحات صحفية: "من الصعب جدًا إيقاف فريق مثل ليفربول ولا يوجد أي شك أنّه مذهل وكل لاعب يمتلك ثقة كبيرة في نفسه وإمكانياته".

وتابع: "لم يخسروا مباريات كثيرة خلال آخر 18 شهرًا وبالتالي لو جاءت أول هزيمة ستكون في النصف الثاني من الموسم وهم في موقف أفضل في صدارة الترتيب".

وأوضح:" ليفربول يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولديهم الثقة الكافية والإمكانيات اللازمة ويقتربون أكثر في طريق الفوز بالدوري خلال الموسم الحالي".

المدير الفني للثعالب أكد على أنّ فريقه يقدم مستويات جيدة ولكنه في آخر مباراتين واجه أقوى فريقين في العالم سواء ليفربول أو مانشستر سيتي.

كما اختص ألكسندر أرنولد بالحديث مسترسلًا: "لقد بدأ مسيرته في أكاديمية ليفربول بمركز خط الوسط ولديه إمكانيات رائعة سواء في التمرير أو الصناعة والخبرة التي اكتسبها بالعمل مع يورجن كلوب جعلته خطيرًا للغاية".

واختتم: "لقد شاهدنا كيف سجل الهدف وكيف صنع الفرص طوال اللقاء. لدينا ريكاردو بيريرا الذي يقدم مستويات مذهلة طوال الموسم ولكن أفضل ظهير في انجلترا هو أرنولد دون خلاف".

جدير بالذكر أنّ رودجرز كان قريبًا من التتويج بالدوري الإنجليزي في موسم 2013-2014 ولكن مانشستر سيتي خطف اللقب.