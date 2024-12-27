"قلت لنفسي ماذا يقول؟".. نجم ليفربول يكشف عن تلقيه رسالة من كلوب بعد إسقاط ليستر!

مناسبة خاصة للاعب الريدز

كشف كورتيس جونز لاعب ليفربول، أنه تلقى رسالة تهنئة نصية من الألماني يورجن كلوب، بعد فوز فريقه على ليستر سيتي، أمس، الخميس، في الدوري الإنجليزي.

لاعب الوسط الشاب خاض مباراته رقم 100 في البريميرليج، خلال فوز الريدز 3/1 على ليستر، وتوج هذه المناسبة بإحراز الهدف الثاني لفريقه، بينما سجل كل من كودي جاكبو ومحمد صلاح الهدفين الأول والثالث.

ومن جانبه قال اللاعب في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو" بعد المباراة:"لقد دخلت كعادتي إلى غرفة الملابس لإرسال بعض الرسائل النصية إلى عائلتي، ورأيت رسالة من يورجن كلوب يقول فيها "تهانينا على 100 مباراة وننتظر الرقم 500" قلت لنفسي بعدها "ماذا يقول؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لقد راجعت الأمر للتو وأنا فخور بذلك، يورجن هو من أسس الفريق الذي نمتلكه الآن وآرني سلوت يواصل من بعده".

وعن الفوز على ليستر:"الانتصار جيد ولكن هناك الكثير من المباريات القادمة، يمكنك اللعب ضد فريق في القاع أو الوسط أو القمة وتواجه صعوبة كبيرة، لذلك الأمر يتعلق بالتعامل مع كل مباراة على حدة ومحاولة الفوز بها، ولو فعلنا ذلك فإن الجميع يعرف ما سيحدث في النهاية".

جدير بالذكر أن كلوب هو من منح كورتيس جونز ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي، وكان أمام بورنموث في عام 2019، وأصبح بعدها اللاعب بالتدريج ضمن العناصر الهامة بالريدز.