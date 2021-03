ليفربول ولايبزيج: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

28' مرة أخرى تضيع فرصة هدف محقق لليفربول، تمريرة مميزة من ماني لأرنولد الذي يمررها لصلاح ولكن أوباميكانو يشتتها لضربة ركنية

25' واااااااااااو، خليفة مزدوجة من تياجو ألكانتارا من على حدود منطقة الجزاء ولكن جولاسكي يمسك بالكرة

23' غير معقوووووووووووووووووووول! مرتدة من ليفربول بعد ضربة حرة غير مباشرة للايبزيج، صلاح ينفرد تمامًا بجولاسكي ولكنه الحارس المجري يتألق وينقذ هدف محقق

25' Big chance for the Reds. Thiago with a brilliant pass forward. Salah's effort is saved and Mane's follow-up is blocked.



Moments later, Thiago's overhead kick is saved!



