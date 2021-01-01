ليفربول ولايبزيج: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة ليفربول ولايبزيج في إطار مباريات إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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28' مرة أخرى تضيع فرصة هدف محقق لليفربول، تمريرة مميزة من ماني لأرنولد الذي يمررها لصلاح ولكن أوباميكانو يشتتها لضربة ركنية

25' واااااااااااو، خليفة مزدوجة من تياجو ألكانتارا من على حدود منطقة الجزاء ولكن جولاسكي يمسك بالكرة

23' غير معقوووووووووووووووووووول! مرتدة من ليفربول بعد ضربة حرة غير مباشرة للايبزيج، صلاح ينفرد تمامًا بجولاسكي ولكنه الحارس المجري يتألق وينقذ هدف محقق

25' Big chance for the Reds. Thiago with a brilliant pass forward. Salah's effort is saved and Mane's follow-up is blocked.



Moments later, Thiago's overhead kick is saved!



[0-0]#LFC | #UCL pic.twitter.com/bSOr54ZaHl — Liverpool FC (@LFC) March 10, 2021

20' مررررتدة خطيررررة للايبزيج ولكن ألكانتارا ينقذ الموقف

19' أوووووووه قريبة لليفربول، ضرربة ركنية تصل لجوتا الذي يلعبها قوية برأسه ولكن جولاسكي يتصدى لها

14' ماني يسقط على أرض الملعب متألمًا من إصابة في الرأس بعد التحام قوي مع لاعب لايبزيج

9' أووووووه فرصة أولى خطيرة للايبزيج، بينية رائعة من نكونو، دفاع ليفربول يشتتها بشكل سئ، تصل للإسباني أولمو الذي يسددها ولكن أليسون يتألق وينقذ هدف محقق للفريق الألماني

6' يبدو أن ماني كان متسللًا في تلك الفرصة الخطيرة التي صنعها له فينالدوم

6' أوووووووووووه فينالدوم يلعب كرة بينية بشكل رائع إلى ماني الذي كان لديه فرصة للتسجيل ولكنه يسددها عالية فوق المرمى

5' كرة طولية إلى فورسبيرج الذي كان منفردًا بالمرمى، ولكن حكم المباراة يحتسب تسلل على النجم السويدي

2' أووووووووه ليفربول يضغط ويقطع الكرة، تياجو ألكانتارا كاد أن ينفرد بالمرمى ولكنه يمرر لصلاح ولكن دفاع لايبزيج يقطع الكرة!

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - كاباك - فيليبس - أرنولد

فينالدوم - فابينيو - ألكانتارا

ماني - جوتا - صلاح

تشكيل لايبزيج

يبدأ المدرب الواعد ناجليسمان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-1-4-2



جولاسكي

أوباميكانو - كوليسترمان - موكيلي

كامبل

نكونو - أولمو - سابيتيزر - أدامز

فورسبيرج - بولسن



نجح ليفربول في تحقيق فوز ثمين في الذهاب "خارج قواعده" بهدفين نظيفين، ولكن تظل النتيجة مقلقة في ظل سوء أداء ونتائج الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي، فهل يفعلها لايبزيج ويحقق عودة تاريخية؟ ويكمل المفاجأت بعد خروج يوفنتوس أمام بورتو يوم أمس؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ولايبزيج، والتي ستقام على ملعب بودابست أرينا في المجر وهو نفس ملعب الذهاب ولكن من المفترض أن الريدز هم الفريق المستضيف هذه الليلة، وذلك في إطار مباريات إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.