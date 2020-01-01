كلوب: تأثير صلاح على العالم العربي ظاهرة لا تُصدق

اختار الهدف الأجمل في تاريخ الدوري الألماني

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول ، عن تعاطفه الشديد مع قصص اللاعبين الأفارقة، ورحلات كفاحهم من أجل الوصول للقمة، مستشهداً بثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني.

كلوب عمل مع العديد من اللاعبين الأفارقة خلال مسيرته التدريبية، كما أن زوجته سبق لها العيش في كينيا لمدة 3 سنوات، وفي حوار مع صحيفة "جارديان" البريطانية تحدث عن هذه التجربة.

وقال الألماني:"من الصعب إيجاد الكثير من قصص الكفاح في أوروبا، ربما في لندن، ولكن كل اللاعبين الأفارقة لديهم العديد من التجارب الخاصة جداً مع كرة القدم، مما يساهم في تحفيزهم بأقصى درجة ممكنة".

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وأضاف:" سنجد ذلك بوضوح في بداية ساديو ماني بالسنغال، ومحمد صلاح الذي كان يقضي 4 ساعات ونصف يومياً في الطريق للتدريبات، هذه أشياء غير موجودة هنا".

وتابع:"قرأت العديد من الأمثلة والمقالات عن هذا الشأن، منها تأثير محمد صلاح على العالم العربي، أمر لا يُصدق، سعيد جداً بالعمل مع اللاعبين الأفارقة، ولكن عندما تأتي كأس الأمم يأتي الإحباط لغيابهم".

وأما عن الهدف الأفضل في تاريخ الدوري الألماني :" سجله أوكوشا مع فرانكفورت في شباك بايرن ميونخ بموسم 1992/1993، قام بإسقاط أوليفر كان ودفاعه لـ5 دقائق متواصلة على الأرض قبل التسجيل".

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وفي نهاية حديثه أشاد كلوب ببعض النجوم الأفارقة التي عاصرهم، وعلى رأسهم الثنائي الإيفواري ديدييه دروجبا ويايا توريه.