"ليفربول كان يشبه هذا المؤتمر الصحفي" .. كلوب يتعرض لواقعة "فوضوية" عقب خسارة تولوز

ليلة للنسيان للمدرب الألماني وفريقه

حالة من الغضب انتابت يورجن كلوب مدرب ليفربول، بسبب الأجواء التي صاحبت الهزيمة المحبطة لفريقه أمام تولوز بالجولة الرابعة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ليفربول تعرض للخسارة بنتيجة 3/2 وسط انتقادات لمستوى الفريق أمام نظيره الفرنسي، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل حدثت واقعة فوضوية خلال المؤتمر الصحفي لكلوب بعد هذه الهزيمة.

ويأتي ذلك بسبب حالة الفوضى التي سادت المؤتمر وهتافات أنصار تولوز التي منعت كلوب من سماع تساؤلات الصحفيين والرد عليها، ليقوم الألماني بالربط بين هذه الواقعة وسوء مستوى فريقه.

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وقال مدرب الريدز للصحفيين:"كنا منظمين في هذه المباراة مثل هذا المؤتمر الصحفي تمامًا، فوضوي للغاية".

وتسببت حالة الهرج والمرج في معاناة كلوب من أجل سماع أسئلة الصحفيين أو الترجمات التي تلقاها من مترجمه، وذلك بسبب سماح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعقد المؤتمر الصحفي خارج الملعب.

وأما عن أداء فريقه في المباراة:"لم نكن عدوانيين بما فيه الكفاية، لقد أهدرنا الكرات بسهولة وقمنا بالعديد من الأخطاء، لقد ناضلوا بقوة أكبر واستحقوا الفوز علينا، تهانينا لتولوز".

جدير بالذكر أن الهزيمة لم تؤثر على صدارة ليفربول للمجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي، حيث لا يزال الفريق بالمركز الأول بـ9 نقاط، يليه تولوز 7 ويونيون سانت جيلواز 4 ولاسك 3 نقاط.