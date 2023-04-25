ليفربول في قفص الاتهام.. رونالد كومان يهدد فيرجيل فان دايك

مستقبل قائد هولندا مع بلاده مرتبط بما تبقى من الدوري الإنجليزي

قد يخسر مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، مكانه في المنتخب الهولندي إن لم يتطور مستواه مع ما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ويعاني فان دايك من موسم سيء مع فريقه ليفربول الذي يكافح من أجل الوصول إلى مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا التي يبعد عنها بتسع نقاط.

وتحدث رونالد كومان مدرب هولندا عن قائد بلاده ووجه إليه نصيحة مغلفة بتهديد: "يجب أن يكون الوضع أفضل، محظوظون بمدافعينا. أقول لفيرجيل دائمًا عليك توقع خطأ اللاعب الذي يقف بجانبك، وتسأل نفسك هل أنا جيد بما يكفي وأقيم الوضع جيدًا".

وتابع المدافع الهولندي السابق "أحيانًا عليه الدخول للمباراة بشكل أسرع وأكثر حدة، لكنه احتفظ بمركزه طويلًا وسأناقش مع فيرجيل ذلك".

لكن رونالد عاد ودافع عن مواطنه مُلقيًا اللوم على ليفربول "فيرجيل أصيب في ركبته ثم إصابة عضلية ولعب بعدها كأس العالم. لكن أعتقد أن مستواه الضعيف مرتبط بالفريق الذي يلعب فيه".