ليفربول في مأزق.. نبأ صادم يفسد فرحة كلوب بعودة صلاح وإندو

تأكد غياب نجم الريدز عن لقاء تشيلسي

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى على رأس يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في ظل لعنة الإصابات التي يعاني منها النادي، والتي اصطادت ضحية جديدة هو لاعب خط الوسط دومينيك سوبوسلاي.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن دومينيك سوبوسلاي، تعرض لإصابة قوية سيحتاج إلى 4 أسابيع من أجل التعافي منها، وهو ما يعني غيابه عن نهائي كأس كاراباو أمام تشيلسي، والمقرر 25 فبراير المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن سوبوسلاي سيغيب خلال 7 أو 8 مباريات عن قائمة ليفربول، وهو ما يضع مدربه كلوب في مأزق كبير، حيث أن الفريق حاليًا يمر بأصعب الأوقات في الموسم.

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وكان سوبوسلاي قد عاد مؤخرًا من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها أمام نيوكاسل، وظهر كبديل في الفوز 5-2 في كأس الاتحاد الإنجليزي على نورويتش، كما سجل في الفوز 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على تشيلسي.

وغاب سوبوسلاي عن خسارة ليفربول أمام آرسنال، الأحد الماضي، ضمن الجولة 23 من البريميرليج، ولم يوضح كلوب الكثير من التفاصيل حول طبيعة هذه الإصابة، مشيرًا إلى أنها تبدو وكأنها تكرار للإصابة السابقة.

وعلى الرغم من خسارة سوبوسلاي، سيتم تعزيز ليفربول بعودة لاعب خط الوسط الياباني واتارو إندو من كأس آسيا، قبل مباراة بيرنلي المقررة السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي ينتظر أن يعود خلالها محمد صلاح أيضًا.