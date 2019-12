ليفربول وفلامنجو: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0 × 0 فلامنجو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

32’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق رافينيا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

31’ انطلاقة من بورنو هنريكي من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكنه سقط واختل توازنه لتصل الكرة بين اقدام مدافعي ليفربول

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

28’تراجع في مستوى لاعبي ليفربول أمام السيطرة الواضحة لفلامنجو الضاغط بقوة على دفاعات الريدز

27’ تنفيذ الركنية بسلسلة من التمريرات القصيرة تنتهي بعرضية من فيليبي لويس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

26’ تمريرة طولية فى إتجاه برونو هنريكي على الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية

25’ هدوء فى مجريات المباراة وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

24’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ليفربول

22’ تمريرة بالخطأ من الحارس أليسون يستخلصها برونو هنريكي ويتوغل بها لداخل يسار المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية أرضية ابعدها فيرجيل فان دايك

21’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ليفربول بعد تدخل قوي من جيرسون دا سيلفا على روبيرتو فيرمينو

20’ ضغط متقدم من لاعبي فلامنجو على دفاعات ليفربول لمحاولة الإختراق من العمق

18’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بابلو ماري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

17’ عرضية من رافينيا من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

16’ تمريرة طولية من جوردان هندرسون فى إتجاه المنطلق محمد صلاح لكنها أقرب إلى الحارس دييجو ألفيش

15’ ربع ساعة أولي مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول

13’ تمريرة طولية من رافينيا فى إتجاه أراسايتا لكن استخلصها فيرجيل فان دايك من أمامه

12’ خطأ لصالح ليفربول بعد تدخل قوي على جو جوميز فى منتصف الميدان

11’ محاولة التوغل من تشامبيرلين من على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح

10’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول

9’ خطأ لصالح فلامنجو فى منتصف الميدان ضد ساديو مانيه

8’ تمريرة ثنائية بين صلاح وساديو مانيه لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى السنغالي لداخل المنطقة

7’ تمريرات من لاعبي فلامنجو فى منتصف الميدان لمحاولة التماسك وبناء هجمة منظمة

6’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول ومحاولات للبحث عن هدف التقدم فى الدقائق الأولي من المباراة

5’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ارنولد لكنها مرت على حافة القائم الايمن بقليل

4’ تمريرة طولية فى إتجاه المنطلق محمد صلاح داخل يمين المنطقة ليستلم الكرة ويمررها إلى نابي كيتا الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

3’ تسديدة قوية من جيورجيان دي أراسايتا لكنها مرت اعلى المرمي

2’ تمريرة طولية رائعة من ارنولد تضع روبيرتوفيرمينو فى مواجهة المرمي لكنه سددها اعلى المرمي بقليل

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

1' - We're underway. Up the Reds!!



[0-0]#ClubWCFinal