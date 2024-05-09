ليفربول يمنح جماهيره فرصة مثالية لوداع كلوب خارج أسوار الآنفيلد

أمسية بحضور مشاهير عالم الرياضة والترفيه

تجهز إدارة ليفربول أمسية رائعة لجماهير النادي، من أجل المشاركة في وداع الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي.

وبدأ العد التنازلي للوداع المرتقب بين الألماني يورجن كلوب وناديه ليفربول؛ حيث يخوض مباراته الأخيرة في البريميرليج بعد 10 أيام أمام وولفرهامبتون، على ملعب الأنفيلد.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على منصة "X" (تويتر سابقًا)، تغريدة قال فيها: " ستتاح لأنصار الريدز الفرصة ليكونوا جزءًا من وداع خاص ليورجن كلوب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ستقام أمسية مع كلوب والضيوف المميزين في M&S Bank Arena يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشهيرة من عالم الرياضة والترفيه".

وأعلن كلوب في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، بعد مسيرة طويلة دامت لـ9 مواسم حقق خلالها كل البطولات الممكنة مع الريدز، لكنه يرحل في موسم مخيب للآمال حقق خلاله الفريق كأس الرابطة فقط.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 78 نقطة خلف آرسنال المتصدر بفارق 5 نقاط ومانشستر سيتي الوصيف بـ4 نقاط، قبل نهاية المسابقة بجولتين.