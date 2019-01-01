تقرير | 4 مباريات جعلت فان دايك بطلًا في ليفربول

ما هي تلك المباريات الأربعة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قبل عام تقريبًا، شكك العديد في دفع ليفربول مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني لضم فيرجيل فان دايك من ساوثامبتون وجعله أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم ... اليوم، يراه العديد من الناس المدافع الأفضل في كرة القدم حاليًا ويستحق كل يورو دُفع لأجله.

ما الذي حدث خلال تلك الفترة؟ المدافع الهولندي نجح في جعل دفاع ليفربول حائطًا صلبًا في وجه المنافسين، سواء بفضل قوته أو سرعته أو مهاراته الدفاعية، وإن ساعده بالطبع وجود حارس مرمى قوي مثل أليسون بيكر خلفه.

موقع ليفربول إيكو حدد 4 مباريات جعلت من فان دايك بطلًا في النادي الإنجليزي، هي:

1- ليفربول - إيفرتون | 5 يناير 2018

كانت بعد وصول فان دايك بهذا المبلغ الكبير بأيام قليلة، وبالطبع ليس من السهل أن تبدأ مسيرتك مع فريقك الجديد بمواجهة الديربي ضد ألد الأعداء.

أظهر فان دايك أداءً ممتازًا خلال المباراة، ربح كل المواجهات الهوائية تقريبًا، والأهم أنه أظهر ثباتًا إنفعاليًا رائعًا رغم كل الضغوطات، وقد توج كل هذا بإحراز هدف الفوز قبل النهاية بدقائق قليلة.

2- مانشستر سيتي - ليفربول | 10 إبريل 2018

مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الماضي، والتي دخلها ليفربول بأفضلية ثلاثة أهداف ولذا كان الجميع يتوقع عاصفة هجومية من السيتي في ملعب الاتحاد.

لعب يورجن كلوب بأسلوب دفاعي، وكان دفاعه كالصخرة الغير قابلة للتحطم أمام ضربات مهاجمي السيتي المتتالية، والسبب التنظيم الممتاز من فان دايك والأداء المثالي من زميله لوفرين.

فان دايك قاد منظومة الريدز الدفاعية بامتياز أمام فريق استطيع تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر في 12 مباراة على ملعبه هذا الموسم، والنتيجة خروج ليفربول ببطاقة التأهل لنهائي البطولة.

3- آرسنال - ليفربول | 3 نوفمبر 2018

هي واحدة من المباريات الصعبة لليفربول هذا الموسم، والتي اعتقد العديد خلال مشاهدتها بأن خسارتها أمر وارد للغاية، خاصة مع الأداء القوي للمدفعجية هجوميًا.

فان دايك كان اللاعب الأفضل من جانب الريدز في اللقاء، أظهر كل المهارات الدفاعية اللازمة لحماية مرمى أليسون وإيقاف خطورة مهاجمي آرسنال.

4- ولفرهامبتون - ليفربول | 21 ديسمبر 2018

فان دايك لم يكتف هنا بالدفاع الممتاز فقط، بل لعب دورًا في الهجوم أيضًا ونجح أخيرًا في إحراز هدفه الأول في البريميرليج هذا الموسم.

الهولندي لعب مباراة ممتازة دفاعيًا وسيطر على الخطير السريع آداما تراوري.