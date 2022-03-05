ليفربول ضد وست هام: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 1×0 وست هام يونايتد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بفوز صعب لليفربول على وست هام يونايتد بهدف نظيف

تبديل لليفربول بخروج دياز ودخول جونز

تبديل لوست هام يونايتد بدخول الناشئ شيسترز

91' تسديدة من ماني ترتطم بيد زوما، مطالبات باحتساب ركلة جزاء ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

تبديل لليفربول بخروج كيتا ودخول جيمس ميلنر

88' عرررضية خطيرة من جوتا في مرتدة لليفربول ولكن فورنالس يشتت الكرة ببراعة، بطاقة صفراء لجوتا بعد التحام مع اللاعب

87' وست هام خطير للغاية في المرتدات، ركنية للضيوف بعد أن ارتطمت عرضية فورنالس باللاعب أندرو روبيرتسون

79' أووووووووووه خطيرررة لوست هام، مرتدة للضيوف، الكرة تصل إلى أنطونيو الذي يراوغ روبيرتسون، يستعد للتسديد ولكن كيتا يشتت الكرة في اللحظة الحاسمة لركنية

تبديل لليفربول بخروج صلاح ودخول جوتا

77' أوووووووووووه دياز يتحرك بشكل رائع وعررضية لصلاح أمام المرمى ولكن الكرة تصطدم بقدمه ويشتتها الدفاع لركنية

74' تسديدة قووووووية من دياز من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم

69' أوووووووووووووووووووووووووه لانزيني يهدر فرصة هدف التعادل! عرررضية من الجهة اليمنى تصل إلى الأرجنتيني، الذي يحاول تسديد الكرة ولكن أرنولد يعترضها، ترتد مرة أخرى ولكنه يهدرها بغرابة ويسدد الكرة فوق العارضة

66' فرصة أخرى لصلاح، عرررضية من روبيرتسون إلى صلاح على حدود منطقة الجزاء، النجم المصري يسدد ولكن تسديدته تصل سهلة في يد فابيانسكي

66' تمريرتين متبادلتين بين صلاح وهندرسون، تسديدة من صلاح ولكن فابيانسكي يمسك بالكرة

63' أووووووووووووووووووه تسديدة قووووووية ورائعة من دياز ولكن الكرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات

57' تسديدة قووووووية من نابي كيتا ولكن الكرة تمر بجوار القائم

53' عرررضية خطيررة من الجهة اليسرى لوست هام ولكن فان دايك يشتت الكرة

تبديل اضطراري لوست هام بخروج بوين ودخول سعيد بن رحمة

تعطل اللعب لعلاج بوين الذي سقط متألمًا للإصابة

50' تسديدة قوووية من أرنولد من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تصل سهلة في يد فابيانسكي

47' أووووووووووه فرصة خطيرة لوست هام، بوين ينطلق على الجهة اليسرى ولكن روبيرتسون يشتت الكرة ببراعة قبل أن يسددها

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على وست هام بهدف نظيف سجله ماني

42' أنطونيو يكسر مصيدة التسلل، تسديدة من مهاجم وست هام ولكن الكرة بعيدة عن مرمى أليسون

39' ركنية لوست هام، الكرة تصل إلى سوتشيك الذي يسددها من على القائم القريب خطيرررة ولكن الكرة تمر فوق العارضة

38' أووووووووووووووووووووووووووووووووووووه أرنولد يشتت كرة من على خط الرمى بعد انفراد تام بالمرمى من قِبل فورنالس الذي لعب الكرة فوق أليسون

37' أوووووووووووووووه دفاع وست هام يشتت كرة من على خط المرمى بعد عرررضية أرنولد وتسديدة دياز

35' عررررررضية من روبيرتسون ولكن فابيانسكي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

32' أووووووووه قريبة لليفربول، أرنولد يلعب الضربة الحرة المباشرة بشكل رائع ولكن الكرة تمر بجوار القائم

30' خطأ لليفربول من على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء لزوما، بعد فاصل مهاري رائع من الكولومبي دياز

26' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماني يحرز الهدف الأول لليفربول، كيتا يمرر إلى أرنولد الذي يلعب عررضية قوية، تصل لماني الذي وضعها في المرمى بسهولة

21' أنطونيو ينطلق من الجهة اليسرى، يجتاز كوناتي ويسدد كرة قوووية، ولكن أليسون يتصدى للكرة وتخرج لركنية

20' عررررضية من روبيرتسون ولكن لانزيني يشتت الكرة لركنية

19' تسديدة من ماني من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة بعيدة عن مرمى وست هام

17' عررضية من الجهة اليسرى لوست هام، كوناتي يشتت وتصل إلى سوتشيك الذي يسدد كرة قووية ولكن أليسون يمسك بها

13' أووووووووووه خطيرررة لوست هام، تسديدة قووية من أنطونيو، أليسون يتصدى للكرة ولكنها تسقط من يده وكادت أن تغالطه في المرمى ولكن الكرة تمر فوق العارضة، ركنية للمطارق

11' تسديدة من دياز ترتطم بالدفاع، تصل إلى صلاح الذي يستلم الكرة ويسدد ولكن كرته بعيدة قليلًا عن القائم

4' فرصة لصلاح للانفراد بالمرمى ولكن داوسون يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

3' ضربة حرة غير مباشرة لليفربول، عررضية من أرنولد، فان دايك يحاول لعب الكرة بالكعب ولكنها تمر بجوار القائم

1' أووووووووووووووووووووووووه تمريرة طولية لصلاح تضعه أمام المرمى ولكن النجم المصري يهدر فرصة الهدف الأول بعد تألق فابيانسكي

انطلاق المباراة

تشكيل وست هام يونايتد:

التشكيل | 4-4-2

لوكاس فابيانسكي

آرون كريسويل - كورت زوما - كريج داوسون - يبن جونسون

بابلو فورنالس - توماس سوتشيك - مانويل لانزيني -جارود بوين

نيكولا فلاسيتش - ميشيل أنطونيو

📋 Our XI to face Liverpool this afternoon looks like this...



COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #LIVWHU pic.twitter.com/CMXsgeM9In — West Ham United (@WestHam) March 5, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ترينت أليكساندر أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - نابي كيتا

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

🔴 #LIVWHU 𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴



Here's how we line up to face West Ham today 👊 — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2022

في المقابل، يتواجد وست هام يونايتد في الترتيب الخامس ويجاهد الفريق اللندني بكل قوته للحفاظ على حظوظه بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يبتعد الفريق عن المركز الرابع الذي يشغله مانشستر يونايتد بفارق نقطتين، ويأمل بالخروج بنتيجة إيجابية على غرار مواجهة الملعب الأوليمبي.

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المركز الأول مانشستر سيتي، ولكن الريدز لعبوا مباراتين أقل، ويسعى الفريق للثأر من خسارته في الدور الأول بثلاثة أهداف لهدفين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في إطار مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيُقام على ملعب آنفيلد.