ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول × نيوكاسل يونايتد

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تشكيل ليفربول:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - ترينت أرنولد

جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - دييجو جوتا - محمد صلاح

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



How we line up for tonight’s meeting with @NUFC in the @PremierLeague: — Liverpool FC (@LFC) December 16, 2021

تشكيل نيوكاسل يونايتد:

التشكيل| 4-4-2

مارتن دوبرافكا

جمال لويس - فابيان شار - جمال لاسيلس - خافيير مانكيو

جاكوب ميرفي - إسحاق هايدن - جونجو شيلفي - ريان فريزر

جوينلتون - سانت ماكسيمان

في المقابل، يسعى نيوكاسل يونايتد إلى تحقيق نتيجة إيجابية بأي شكل من أجل زيادة فرص هروبه من القاع، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط

يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 37 بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي فاز على ليدز بسباعية نظيفة، ويسعى الريدز لمواصلة النتائج الجيدة وتقليص الفارق مرة أخرى إلى نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد آنفيلد.