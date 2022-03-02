ليفربول ضد نورويتش سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ابانوب صفوت
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تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في إطار مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي 2021/2022، على ملعب آنفيلد

ليفربول × نورويتش سيتي
تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل نورويتش سيتي:

التشكيل | 4-3-3
تيم كرول
ديمتريس جيانوليس - بن جيبسون - كريستون زيمرمان - سام بيرام
لوكاس روب - ماتياس نورمان - بيير ليس ميلو
برزيميسواف بواخيتا - تيمو بوكي - ميلوت راشيكا

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3
أليسون بيكر
كوستاس تسيمكاس - إبراهيما كوناتي - جو جوميز - جيمس ميلنر
كورتيس جونز - أوكسليد تشامبرلين - هارفي إليوت
ديوجو جوتا - ديفوك أوريجي - تاكومي مينامينو

في المقابل، صعد نورويتش سيتي لهذا الدور بعد أن كان قد تجاوز عقبة وولفرهامبتون وفاز على الذئاب على ملعب مولينكس بهدف نظيف سجله الأسكتلندي ماكلين.

تأهل ليفربول إلى هذه المرحلة من البطولة بعد أن تغلب في الجولة السابقة على فريق كارديف سيتي ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف الريدز كل من جوتا، مينامينو وإليوت.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نورويتش في إطار مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي والذي سيُقام على ملعب آنفيلد.