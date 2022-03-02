ليفربول ضد نورويتش سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول × نورويتش سيتي

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تشكيل نورويتش سيتي:

التشكيل | 4-3-3

تيم كرول

ديمتريس جيانوليس - بن جيبسون - كريستون زيمرمان - سام بيرام

لوكاس روب - ماتياس نورمان - بيير ليس ميلو

برزيميسواف بواخيتا - تيمو بوكي - ميلوت راشيكا

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



▪️ Seven changes from Friday

▪️ Rupp and Zimmermann start

▪️ Gibson captains the team#NCFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/FfbrvRkHFu — Norwich City FC (@NorwichCityFC) March 2, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

كوستاس تسيمكاس - إبراهيما كوناتي - جو جوميز - جيمس ميلنر

كورتيس جونز - أوكسليد تشامبرلين - هارفي إليوت

ديوجو جوتا - ديفوك أوريجي - تاكومي مينامينو

🔴 #LIVNOR 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



How the Reds line-up for tonight’s #EmiratesFACup fifth-round tie 📋 — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2022

في المقابل، صعد نورويتش سيتي لهذا الدور بعد أن كان قد تجاوز عقبة وولفرهامبتون وفاز على الذئاب على ملعب مولينكس بهدف نظيف سجله الأسكتلندي ماكلين.

تأهل ليفربول إلى هذه المرحلة من البطولة بعد أن تغلب في الجولة السابقة على فريق كارديف سيتي ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف الريدز كل من جوتا، مينامينو وإليوت.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نورويتش في إطار مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي والذي سيُقام على ملعب آنفيلد.