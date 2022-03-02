ليفربول ضد نورويتش سيتي: مباشر لحظة بلحظة
ليفربول × نورويتش سيتي
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | استثمار مستقبلي أم السر وراء مظهره المثالي؟ عيادات رونالدو لزراعة الشعر تساعد النجوم
- ساحر ومن الأفضل في التاريخ .. ردود الأفعال على محرز أمام بيتربوره
- طرد ميسي الفوري وثنائي أضاع حلم إنجلترا .. أسوأ التغييرات في تاريخ كرة القدم!
- الإعلام الرياضي السعودي وتجارة السوشيال ميديا .. متى ينتهي هذا العبث؟
تشكيل نورويتش سيتي:
التشكيل | 4-3-3
تيم كرول
ديمتريس جيانوليس - بن جيبسون - كريستون زيمرمان - سام بيرام
لوكاس روب - ماتياس نورمان - بيير ليس ميلو
برزيميسواف بواخيتا - تيمو بوكي - ميلوت راشيكا
تشكيل ليفربول:
التشكيل | 4-3-3
أليسون بيكر
كوستاس تسيمكاس - إبراهيما كوناتي - جو جوميز - جيمس ميلنر
كورتيس جونز - أوكسليد تشامبرلين - هارفي إليوت
ديوجو جوتا - ديفوك أوريجي - تاكومي مينامينو
في المقابل، صعد نورويتش سيتي لهذا الدور بعد أن كان قد تجاوز عقبة وولفرهامبتون وفاز على الذئاب على ملعب مولينكس بهدف نظيف سجله الأسكتلندي ماكلين.
تأهل ليفربول إلى هذه المرحلة من البطولة بعد أن تغلب في الجولة السابقة على فريق كارديف سيتي ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف الريدز كل من جوتا، مينامينو وإليوت.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نورويتش في إطار مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي والذي سيُقام على ملعب آنفيلد.