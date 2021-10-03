ليفربول ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

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ليفربول × مانشستر سيتي

مباشر، لحظة بلحظة



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3' ليفربول يحاول الضغط على لاعبي مانشستر سيتي بقوة في أولى دقائق المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون



روبيرتسون، ماتيب، فان دايك، ميلنر



هندرسون - فابينيو - جونز



ماني - جوتا - صلاح

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



This is how we line up for #LIVMCI 👊



Divock Origi misses out through illness. — Liverpool FC (@LFC) October 3, 2021

تشكيل مانشستر سيتي:

قرر المدرب بيب جوارديولا اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

إيدرسون



كانسيلو، لابورت، دياز، والكر



دي بروين، رودري، سيلفا



جريليش - خيسوس - فودين

يسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق الفوز والثأر من الخسارة الثقيلة أمام السيتزين على ملعبه في الموسم الماضي، من أجل الانفراد بالصدارة، في حين أن فوز السيتي سيجعله يتقاسم الضدارة مع تشيلسي برصيد 16 نقطة لكل فريق.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تُقام على ملعب أنفيلد رود.