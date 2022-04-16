ليفربول ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 2×3 ليفربول

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نهاية المباراة بفوز ليفربول على السيتي بثلاثية مقابل هدفين ليتاهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في انتظار الفائز من كريستال بالاس وتشيلسي

94' أووووووووووووووه ستيفن يتصدى لانفراد من فيرمينو!

93' خطيرررررة للسيتي، تسديدة من رحيم ولكن أليسون يمسك بالكرة

91' أوووووووووووووووووووووووووووووووووووه فيرناندينيو كاد أن يحرز التعادلَ! تسديدة قووية من البرازيلي ولكنها تلمس الدفاع وتخرج لركنية

90' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سيلفا يسجل الهدف الثاني للسيتي، محرز يسدد الكرة، تمر بين قدمي أليسون وتصل إلى سيلفا الذي يسددها في الشِباك

تبديل لليفربول بخروج تياجو ألكانتارا ودخول كورتيس جونز

84' خطيررررة لليفربول، تسديدة من صلاح ولكن ستيفن يمسك بالكرة

تبديلين لليفربول بدخول جوتا وفيرمينو وخروج ماني ودياز

83' ركلة حررة مباشرة للسيتي، رررحيم يسدد الكرة ولكنها بعيدة عن مرمى ليفربول

تبديل لليفربول بخروج كيتا ودخول هندرسون

72' أوووووووووووووووووه خطيرررة لليفربول، صلاح يهدر فرصة الرابع! زينشينكو يعيد الكرة لمرماه بالرأس، صلاح ينقض عليها ويحاول لعبها فوق الحارس ولكنها تصطدم بالشباك الخارجية

69' أوووووووووووووووووووووووه أليسون يحرم السيتي من هدف محقق! تمريرة رائعة لجيسوس الذي اعتاد كسر مصيدة التسلل بسهولة، ينفرد بالمرمى ولكن أليسون يتصدى للكرة وتخرج لركنية

68' تسديدة من نابي كيتا ولكن الكرة بعيدة تماما عن مرمى السيتي

65' تمريرررة رائعة من ماني لصلاح، النجم المصري يحاول السيطرة على الكرة ولكن آكي يتدخل بشكل رائع ويشتت الكر لركنية

64' خطيرررررة للسيتي، عرررضية من رحيم ولكن الدفاع يشتت الكرة

بطاقة صفراء لماني بعد عرقلة فيرناندينيو

56' تدخل قوي للغاية من فيرناندينيو على قدم ماني وسط غضب كبير من لاعبي ليفربول بسبب كثرة التدخلات الخشنة للاعب البرازيلي، وبطاقة صفراء للاعب

53' خطيررررررررة للسيتي، جيسوس يكسر مصيدة التسلل، ينفرد بالمرمى ويسدد ولكن أليسون يتصدى للكرة وتخرج لركنية

52' خطيرررررة لليفربول، ضربة حرة غير مباشرة يلعبها أرنولد، ولكن آكي يشتت الكرة قبل أن تصل إلى فان دايك

بطاقة صفراء لكيتا بعد تدخل قوي على لاعب السيتي

47' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جريليش يقلص الفارق، جيسوس يراوغ فابينيو بشكل رائع ويمرر إلى جريليش الذي يسددها في المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على السيتي بثلاثية نظيفة

44' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماني يسجل الثالث لليفربول، تمريرة رائعة من تياجو ألكانتارا إلى السنغالي الذي سددها من لمسة واحدة على الطائر على يمين ستيفن

41' خطأ على كانسيلو بعد أن قام بعرقلة دياز

36' بطاقة صفراء لفابينيو بعد عرقلة جابرييل جيسوس

29' أووووه أليسون يخطئ في التمرير ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع ليفربول

26' بطاقة صفراء للبرازيلي جيسوس بعد أن قام بشد دياز من القميص

17' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماني يسجل الثاني لليفربول، السنغالي يضغط على الحارس ستيفن الذي تباطئ في لعب الكرة ويضعها في المرمى

15' عرررضية من الجهة اليمنى للسيتي، فودين يلمس الكرة برأسه ولكنها تصل سهلة في يد أليسون

9' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كوناتي يسجل الأول من رأسية رائعة بعد ضربة ركنية لليفربول لعبها روبيرتسون

8' عرررضية من ماني ولكن ستونز يعترض الكرة.. ضربة ركنية لليفربول

3' خطيرررة للسيتي، تسديدة من جريليش داخل منطقة الجزاء ولكن فان دايك يعترضها

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

ستيفين

أليكساندر زينشينكو - ناثان آكي - جون ستونز - جواو كانسيلو

فيل فودين - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا

جاك جريليتش - رحيم سترلينج - جابرييل جيسوس

📋 TEAM NEWS IS IN! 📋



XI | Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling



SUBS | Ederson, Dias, Gundogan, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Delap, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/St02EGyzIv — Manchester City (@ManCity) April 16, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - فابينيو - تياجو ألكانتارا

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

تأهل السيتي لهذا الدور عقب التغلب على ساوثامبتون برباعية مقابل هدف، في حين أن ليفربول صعد لنصف النهائي بعد تجاوز عقبة نوتينجهام فوريست بهدف نظيف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في إطار نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021/2022، على ملعب ويمبلي.