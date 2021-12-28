ليفربول ضد ليستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

Your final Reds line-up of the year 👊🔴



Minamino and Thiago miss out with minor muscle soreness.#LEILIV

ليستر سيتي 1 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بتلقي ليفربول للخسارة الثانية له هذا الموسم أمام ليستر سيتي بهدف نظيف سجله لووكمان

90 +4' ركنية لليفربول، أرنولد يلعب الكرة وتصل إلى ماتيب الذي يسددها برأسه ولكنها بعيدة عن مرمى ليستر

90 +2' عررررضية خطيرة من جوتا ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع ليستر سيتي

حكم المباراة يحتسب خمس دقائق وقت بدل ضائع

87' ركنية لليفربول، الكرة تصل إلى ماني ورأسية ولكنها تمر بجوار القائم

85' أووووووووووووووه شمايكل يحرم ليفربول من التعادل، عررضية من ميلنر تصل إلى فان دايك الذي يسدد كرة قووية ولكن الدانماركي يُخرج الكرة لضربة ركنية

81' ضررربة ركنية لليفربول، الكرة تصل إلى جوتا الذي يسددها برأسه ولكن الكرة تمر بجوار القائم

80' ضربة حرة غير مباشرة، يلعبها أرنولد إلى صلاح الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها تسديدته سيئة وتخرج لضربة مرمى

76' تمريرة من صلاح إلى ماني ولكن الكرة تطول على الأخير وتخرج لضربة مرمى لليستر سيتي

72' تعطل اللعب لإصابة فادري، ويُذكر أن ليستر سيتي استنفذ كل تبديلاته

70' تبديل أخير لليفربول بخروج هندرسون ودخول فيرمينو

67' تبديل اضطراري لليستر سيتي بخروج ماديسون للإصابة ودخول ألبرايتون

63' تبديل لليفربول بخروج فابينيو ودخول ميلنر

58' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لووكمان يسجل الهدف الأول لليستر، انطلاقة رائعة من دويسبري هال إلى لووكمان الذي يسدد الكرة بشكل رائع على يمين أليسون

56' تسديدة قوووية من ماني ولكن شمايكل يمسك بالكرة

تبديلين لليستر بخروج إيناتشو وتشوهادري ودخول تيليمانس ولووكمان

تبديل لليفربول بخروج تشامبرلين ودخول كيتا

54' أوووووووووه ماذا أهدرت يا ماني! تمريرة رائعة من جوتا إلى ساديو الذي ينفرد بالمرمى ولكنه يلعب الكرة عالية عن المرمى

51' أووووه عررضية رائعة من دويسبري هال لاعب ليستر سيتي، بإتجاه فاردي ولكن تسيمكاس يخرج الكرة قبل أن تصل إلىه

50' بداية حماسية من ليفربول في الشوط الثاني ولكن الفريق يفتقد بوضوح إلى التركيز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين ليفربول وليستر سيتي بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' أوووه خطيرة من ليفربول، عرضية من أرنولد يشتتها حمزة تشوهادري وتصل إلى جوتا الذي يسدد من لمسة واحدة ولكنها تمر بجوار القائم

42' ركتية لليفربول، يلعبها أرنولد، دفاع ليستر سيتي يشتت الكرة وتصل إلى هندرسون الذي يسدد كرة قوووية من لمسة واحدة، ولكنها تعلو العارضة

37' أوووووووووووووه أرنولد يشتت كرة من على خط المرمى، فاردي يمرر إلى ماديسون الذي يسدد ولكن أرنولد يشتت الكرة

34' أووووووووه ماتيب يمنع فرصة هدف محقق لفاردي! تمريرات متبادلة رائعة بين كاستاني وفاردي، الذي انطلق ويسدد! ولكن ماتيب يعترض تسديدته

31' أووووووووووه يا له من تصدي! تسديدة قوووية من صلاح ولكن الدانماركي يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

29' عررررضية خطيرررة من ماني إلى جوتا الذي كانت لديه فرصة لتسجيل هدف! ولكن الكرة تطول منه ويرتكب خطأ لصالخ ليستر سيتي

28' فرصة خطيرة لليستر سيتي عن طريق فاردي الذي حاول الانفراد بالمرمى ولكن فان دايك ينقذ الموقف

22' تمريرة بينية رائعة من تشامبرلين بإتجاه هندرسون، الكرة كادت أن تغالط شمايكل وتسكن الشِباك ولكن الدانماركي يتصدى للكرة

18' تعطل اللعب لسقوط سوماري للإصابة

15' أووووووووه شمايكل يتصدى لركلة الجزاء ببراعة، الكرة ترتد إلى صلاح الذي يسددها برأسه ولكنها تصطدم بالعارضة

13' ضرررررررربة جزاء لليفريول بعد أن قام نديدي بعرقلة محمد صلاح داخل منطقة الجزاء

10' هندرسون يضغط على سوماري الذي يخطئ في التمرير، ماني يحاول لعب عررضية ولكن الدفاع يشتتها لضربة ركنية

7' عرررضية من أرنولد، يشتتها دفاع ليستر سيتي، تصل إلى هندرسون الذي يسدد من لمسة واحدة ولكنها عالية عن مرمى ليستر سيتي

4' بطاقة صفراء للكاميروني جويل ماتيب بعد تدخل قوي على لاعب ليستر سيتي

3' عررضية من تسيمكاس، يشتتها دفاع ليستر، تصل إلى جوتا الذي يسدد ولكن الدفاع يعترضها

3' تمريرة طولية بإتجاه النيجيري إيناتشو الذي كاد أن ينفرد بالمرمى، ولكن الحكم يرفع راية التسلل

انطلاق المباراة

تشكيل ليستر سيتي:

التشكيل | 4-3-1-2

كاسبر شمايكل

لوك توماس - دانييل أمارتي - ويلفريد نديدي - تيموثي كاستاني

كيرنان ديوسبري هال - بوباكاري سوماري - حمزة تشوهادري

جمس ماديسون

كيلتشي إيناتشو - جيمي فاردي

Our team is in. Here's how we start for #LeiLiv 👇 pic.twitter.com/aRoCnm0M4C — Leicester City (@LCFC) December 28, 2021

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

كوستاس تسيمكاس - فيرجييل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

Your final Reds line-up of the year 👊🔴



Minamino and Thiago miss out with minor muscle soreness.#LEILIV — Liverpool FC (@LFC) December 28, 2021

في المقابل يسعى ليستر سيتي لتعويض الخسارة الثقيلة التي ألمت به في الجولة الماضية ضد السيتي بستة أهداف مقابل أهداف، واستغلال عاملي الأرض والجمهور للثأر من ليفربول بعد توديع ربع نهائي كأس الرابطة أمامهم، ولتحسين وضعه في الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

يسعى ليفربول لتكرار فوزه على ليستر سيتي الذي تحقق منذ أيام في بطولة كأس الرابطة، من أجل مواصلة الضغط على السيتي، حيث يبتعد عنهم الريدز بفارق 6 نقاط، ويرغب بتحقيق الانتصار في مباراة اليوم لتقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقامة على ملعب كينج باور.