ليفربول ضد كريستال بالاس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

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ليفربول 0 × 0 كريستال بالاس

مباشر، لحظة بلحظة



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31' عرررضية رائعة من تسيمكاس، تصل إلى صلاح الذي يحاول تسديدها من لمسة واحدة، ولكن الكرة تصل سهلة ليد جوايتا

29' ضربة ركنية لليفربول ينفذها ميلنر، الذي مرر كرة أرضية إلى جوتا ليسددها من لمسة واحدة ولكن الكرة تمر من تحت قدميه

26' أووووه خطيرة للبالاس، بينتيكي كاد أن ينفرد بالبرازيلي آليسون ولكن كوناتي يلحق باللاعب البلجيكي ويعترض تسديدته ويخرجها لضربة ركنية

25' عرررضية من ميلنر ولكن جوايتا يمسك بالكرة

20' ضربة ركنية للبالاس، الكرة تصل إلى بينتيكي الذي يلعبها برأسه ولكن الكرة عالية عن العارضة

18' انطلاقة خطيرة من زاها داخل منطقة جزاء ليفربول، كوناتي يلتحم معه ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب وسط صافرات استهجان من جماهير البالاس

15' أووووه عررررضية رائعة من ماني، وتسديدة من هندرسون الذي تواجد على القائم الآخر ولكن جوايتا يتصدى للكرة وتخرج لضربة ركنية

9' أووووه خطيرة لليفربول! ماني يقاتل على الكرة بشكل رائع، يمرر إلى تسيمكاس الذي يلعب عرضية إلى جوتا، البرتغالي يراوغ ويتووغل ويسدد ولكن الكرة تعلو العارضة بقليل

8' عرررضية من فابينيو ولكن دفاع كريستال بالاس يشتت الكرة

5' خطيرة كبيرة من كريستال بالاس على ليفربول في هذه الدقائق

2' أوووووه كريستال كان قريبًا من الأول! ضربة حرة غير مباشرة، دفاع ليفربول يشتت الكرة، تصل لكالاجر الذي يلعبها طولية إلى زاها، خروج خاطئ من أليسون والكرة كادت أن تتجاوزه وتسكن الشباك ولكنه يخرجها وتلمس القائم الأيسر

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون



ميلنر، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس



هندرسون - فابينيو - تياجو



ماني - جوتا - صلاح

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مباراته رقم 150 بقميص الفريق في البريميرليج 👑🇪🇬 pic.twitter.com/ojpwOEQbf9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2021

تشكيل كريستال بالاس:

قرر المدرب باتريك فييرا اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

جوايتا



وارد، جويهي، أندرسن، ميتشيل



كوياتي، ماكارثر، جالاجر



أيوو، بنتيكي، زاها.

يسعى ليفربول لاستمرار تحقيق النتائج الإيجابية بعد تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي وكذلك الفوز على ميلان في دوري أبطال أوروبا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تُقام على ملعب أنفيلد رود.