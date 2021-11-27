ليفربول ضد ساوثامبتون: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول × ساوثامبتون

تغطية مباشرة، لحظة بلحظة

قم بتحديث الصفحة كل دقيقتين

تشكيل ليفربول:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أليكساندر أرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

🔴 #LIVSOU TEAM NEWS 🔴



Our line-up for today’s meeting with the Saints! — Liverpool FC (@LFC) November 27, 2021

تشكيل ساوثامبتون :

التشكيل| 3-4-3

أليكس ماكارثي

محمد ساليسو - ليانكو - يان بيدناريك

رومان بيراد - أوريول روميو - جيمس وارد بروس - تينو ليفرامينتو

أرماندو بروخا - آدم آرمسترونج - تشي أدامز

في المقابل، يحتل الساوث المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، ولطالما بدا هذا الفريق مع رالف هاسنهوتل فريقًا صعبًا للغاية وخاصًة في المباريات الكبيرة، لذا مهمة العملاق الإنجليزي لن تكون سهلة أبدًا اليوم.

يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 25 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر تشيلسي، ويسعى الريدز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة الضغط على كلا من السيتي والبلوز.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة ليفربول وساوثامبتون، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد آنفيلد.