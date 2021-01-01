ليفربول ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفربول في إطار مباريات الإياب لدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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ليفربول 0 × 0 ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة



4' محاولات ليفربول متواصلة عن طريق محمد صلاح وماني مع انكماش دفاعي لريال مدريد

2' اووووووووه فرصة خطيرة وصلت إلى ماني لمسها نحو محمد صلاح الذي سدد الكرة لكن كورتوا ينقذها

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - كاباك - فيليبس - أرنولد

فينالدوم - فابينيو - ميلنر

ماني - فيرمينو- صلاح

إليكم اختيارات المدرب كلوب لمواجهة @realmadridarab في إياب الدور ربع النهائي! 🔴 #ليفربول_مدريد | #دوري_أبطال_أوروبا — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 14, 2021

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



كورتوا

ميندي - ناتشو - ميليتاو - فالفيردي

كروس - كاسيميرو - مودريتش

فينسيوس - بنزيما - أسينسيو



ريال مدريد انتصر في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" وهو ما يعزز من فرصته للتأهل إلى نصف النهائي بعد غياب موسمين ودع فيهما من دور الـ16.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد وليفربول في إطار مباريات إياب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب أنفيلد.