ليفربول ضد توتنهام: مباشر لحظة بلحظة

توتنهام 1 × 1 ليفربول

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نهاية الشوط الأول المثير بالتعادل الإيجابي بين ليفربول وتوتنهام بهدف لكل فريق

45' أووووووه هاري كين يهدر فرصة خطيرررة بعد عرررضية سيسنيون! هاري يتعثر أثناء تسديد الكرة

42' أووووووووووووووه لوريس يتألق وينقذ توتنهام! عرررضية رائعة من ماني إلى أرنولد الذي سدد الكرة على الطائر ولكن لوريس يتصدى لها

41' أوووووووه مجهود فردي رائع من ماني الذي راوغ في مساحة ضيقة وتسديدة ولكن لوريس يخرج الكرة لضربة ركنية

38' بطاقة صفراء ليورجن كلوب بسبب اعتراضه بشدة على قرارات حكم المباراة

37' خطيرررررة لتوتنهام، طوووولية إلى هاري كين، أليسون يخرج من مرماه ويحاول تشتيت الكرة بصعوبة إلى رمية تماس

36' أووووه جوتا يسقط داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات بركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

34' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يسجل التعادل، عرررضية رائعة من روبيرتسون إلى جوتا الذي يسددها برأسه بقوة على يسار لوريس

29' أوووووووووووه مستحيلة! ديلي آلي يهدر فرصة لا تضيع! تمريرة مذهلة من سون تضع ديلي أمام المرمى ولكنه يسدد الكرة وأليسون يُخرجها بأطراف أصابعه لضربة ركنية

27' بطاقة صفراء للاعب إيمرسون بعد أن قام بعرقلة ساديو ماني

23' أووووووه تسديدة قوووية من كيتا ولكن لوريس يتصدى لها والكرة تخرج لضربة ركنية

22' بطاقة صفراء للاعب ليفربول تايلر مورتون

20' بطاقة صفراء لهاري كين بعد تدخل قوي على روبيرتسون

17' أووووووووووه ماذا تفعل يا سون؟ الكوري يهدر انفراد تام بالمرمى، يحاول مراوغة أليسون ولكن البرازيلي يتألق ويمسك بالكرة

15' أوووووووووووووووه توتنهام قريب من الثاني، مرتدة خطيرررة، كين يمرر إلى سون الذي أخفق في تسجيل فرصة اتساع الفارق بغرابة

13' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول توتنهام يحرز الهدف الأول بقدم كين، تمريرة من ندومبيلي إلى كين الذي تمركز بشكل رائع بين كوناتي وروبيرتسون وسدد الكرة على يسار أليسون

12' أووووووووووووه كوناتي ينقذ هدف محقق للسبيرز! عرررضية من رويال إلى كين، الذي أدار جسده بشكل رائع ويسدد! ولكن كوناتي ينقذ الموقف ببراعة

10' أووووووووه تسديدة قووووية ورائعة من أرنولد ولكن لوريس يتصدى للكرة ويُخرجها لضربة ركنية

5' تمريرة طولية بإتجاه صلاح، ولكن لوريس يخرج من مرماه ويشتت الكرة

2' تسديدة من جيمس ميلنر من خارج منطقة الجزاء، ولكن هوجو لوريس يمسك بالكرة

1' أوووووووووه خطيرررة من ليفربول، عررضية رائعة من أرنولد إلى روبيرتسون الذي يسددها برأسه ولكنها تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

تشكيل توتنهام:

التشكيل | 3-4-2-1

هوجو لوريس

بن ديفيس - إيريك داير - دافيسون سانشيز

ريان سينسيون - هاري وينكس - تانجي ندومبيلي - إيمرسون رويال

سون هيون مين - ديلي آلي

هاري كين

Your team to face Liverpool! 💪 pic.twitter.com/8c4nHEEPDw — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 19, 2021

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا -تايلر مورتون - جيمس ميلنر

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

🔴 𝑻𝑬𝑨𝑴 𝑵𝑬𝑾𝑺 🔴



Here’s how we line up for today’s meeting with @SpursOfficial! #TOTLIV — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2021

في المقابل، سيحاول ليفربول استكمال الانتصارات الأخيرة التي يحققها رغمًا عن غياب هندرسون، فان دايك وفابينيو للإصابة بفيروس كورونا، ويتواجد الفريق في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، خلف السيتي الذي تغلب على نيوكاسل بأربع نقاط.

يعود الفريق اللندني للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعد أن تم تأجيل أكثر من مباراة له مؤخرًا بسبب فيروس كورونا، ويسعى بقيادة كونتي لتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من المركز الرابع، خاصًة وأن الفريق في الترتيب السابع برصيد 25 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقامة على ملعب توتنهام هوتسبيرز.