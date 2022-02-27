ليفربول ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تشيلسي 0×0 ليفربول

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29' أووووووووووووووووووه ميندي ينقذ فرصة هدف محقق لليفربول! تسديدة قووية من كيتا، يتصدى لها حارس البلوز وترتد إلى ماني الذي يسددها ولكن ميندي يتعملق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

27' ركنية لليفربول، ارتباك داخل منطقة جزاء تشيلسي، مطالبات من لاعبي الريدز باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على أثبيلكويتا، ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

24' خطأ على كيتا بعد أن قام بعرقلة ماونت في مرتدة لتشيلسي، مطالبات بطرد الغيني بسبب تدخله بالمرفق في وجه لاعب البلوز، ولكن الحكم يكتفي بالتحذير الشفهي

24' ركنية لليفربول، الكرة يتم تشتيتها وتصل إلى فان دايك خارج منطقة الجزاء، الهولندي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

22' تمريرة بينية خطيرة من كانتي بإتجاه بوليسيك ولكن الكرة تطول على الأمريكي، تمر بجوار القائم وضربة مرمى لليفربول

21' أرنولد يمرر الركلة الحرة بالكعب إلى صلاح الذي يسدد ولكن تسديدته تمر بعيدة عن القائم الأيمن لمرمى تشيلسي

20' خطأ لليفربول من خارج منطقة الجزاء، بعد أن قام ماونت بعرقلة ماني

18' عررررضية رائعة من أرنولد بإتجاه ماني، السنغالي يسددها برأسه ولكنها بعيدة عن مرمى تشيلسي

15' خطيررة للبلوز، هافيرتز يتحرك على الجهة اليسرى ويلعب عرضية إلى ماونت الذي يدير جسده بشكل رائع ويسدد! ولكن الدفاع يعترض الكرة

12' تياجو سيلفا يسقط متألمًا، الجهاز الطبي يدخل إلى أرض الملعب لعلاجه

10' دياز ينطلق من أمام تشالوباه، يلعب عرضية إلى ماني الذي يسدد ولكن الدفاع يعترض الكرة

9' سيطرة واستحواذ من تشيلسي في أولى دقائق المباراة

5' أوووووووه خطيرررررررة للبلوز، تمريرة رائعة من أثبيلكويتا إلى بوليسيك أمام المرمى، الأمريكي يسدد ولكن كيلهير يتألق ويتصدى للكرة

المباراة شهدت تبديل اضطراري لليفربول قبل البداية بخروج تياجو الكانتارا من التشكيل بعد إصابته في عمليات الإحماء، ودخول كيتا بديلًا له

صافرة البداية

تشكيل تشيلسي:

التشكيل | 4-3-1-2

إدوارد ميندي

أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا - تريفوه تشالوباه

ماركوس ألونسو - ماتيو كوفاتشيتش - نجولو كانتي - سيزار أثبيلكويتا

ماسون ماونت

كاي هافيرتز - كريستيان بوليسيك

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

كيلهير

أندرو روبيرتسون - فيرجييل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسون

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

Here’s our line-up for the #CarabaoCupFinal 🏆🔴 — Liverpool FC (@LFC) February 27, 2022

في المقابل صعد تشيلسي إلى المباراة الختامية بعد أن كان قد تغلب في الديربي اللندني على توتنهام وفاز ذهابًا وإيابًا 3/0 بمجموع المباراتين، ويطمح البلوز لرفع البطولة الثانية لهم هذا الموسم بعد تحقيق كأس العالم للأندية في الإمارات منذ أسابيع قليلة.

تأهل ليفربول إلى النهائي بعد أن تجاوز عقب أرسنال وفاز على الفريق اللندني بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين بعد التعادل سلبيًا في آنفيلد والتفوق في ملعب الإمارات بهدفين نظيفين، يسعى الريدز لتحقيق كأس الرابطة ليكون اللقب الأول لهم هذا الموسم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والمسمى كاراباو كاب، وسيُقام اللقاء على ملعب ويمبلي.