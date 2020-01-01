ليفربول ضد برايتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول أمام برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

برايتون 1 × 1 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

97- يطلق الحكم صافرته ليعلن عن نهاية الشوط الثاني والمباراة

94- باسسكال جروز يسجل ركلة الجزاء بنجاح

94- جوووووووووووول

93- الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء

93- بطاقة صفراء لأليسون

92- ركلة جزاء لبرايتون والحكم يراجع الفيديو

+5 دقلئق وقت بدلًا من الضائع

88- خطأ لصالح فابينيو في منتصف ملعب ليفربول

87- عرضية من الجانب الأيمن لبرايتون لكن فابينيو يخرجها بنجاح

84- يلغى الهدف بداعي التسلل على ماني

83- ساديو ماني يحرز الثاني برأسية رائعة وفي انتظار مراجعة الفيديو

83- جووووووووووووول

82- بطاقة صفراء لبين وايت

81- روبرتسون كاد أن يسجل هدف عكسي لكن لحسن حظه تخرج إلى ركنية

77- سقوط فيليبس على أرض الملعب بعد اشتراك هوائي ونزول الطاقم الطبي

76- خطأ لصالح برايتون في منتصف ملعبهم

74- تبديل لليفربول بخروج جيمس ميلنر ونزول كورتيس جونس

71- تبديل لبرايتون بخروج آدم لالانا ونزول جاهانباخش

68- تراجع نسبي من جانب برايتون

64- تبديل لليفربول بخروج محمد صلاح ونزول ساديو ماني

63- تبديل لبرايتون بخروج ارون كونولي ونزول آدم لالانا

62- مطالبة بلمسة يد وركلة جزاء من تروسارد لكن كان في وضعية تسلل

60- دييجو جوتا يستلم ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة لتسكن الشباك

60- جوووووووووووووووول

58- تسديدة بأقدام مارش من حدود منطقة الجزاء لكن بعيدة تمامًا عن المرمى

55- تسديدة قوية من ويلبيك لكن تمر خارج المرمى

50- بداية قوية من ليفربول في الشوط الثاني

46- تبديل لليفربول بخروج نكو ويليامز ونزول هندرسون

45- صافرة بداية الشوط الثاني

قادرون على تسجيل الأهداف في الشوط الثاني يا ريدز! 👊🔴#برايتون_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 28, 2020

47- صافرة نهاية الشوط الأول

46- بطاقة صفراء لجويل فيلتمان

+دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

42- تسديدة بأقدام مينامينو لكن الحارس رايان يتصدى لها بنجاح

40- خطا لصالح برايتون في منتصف الملعب

38- تسديدة قوية من ويلبيك من حدود منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم

35- بعد تدخل الفيديو الهدف يلغى بداعي التسلل

34- صلاح يحرز الأول لليفربول بعد بينية من فيرمينيو وفي انتظار قرار الفار

34- جووووووووووول

33- تسديدة قوية من تروسارد من حدود منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم

32- محاولة مرور من صلاح لكن يفقد السيطرة على الكرة وتصل للحارس

31- أمامية من ميلنر لصلاح لكن تصل سهلة للحارس رايان

26- تبديل لبرايتون بخروج نيل ماوباي ونزول ليونالردو تروسارد

22- سقوط ماوباي على أرض الملعب ونزول الطاقم الطبي

20- ماوباي يهدر ركلة الجزاء ويسددها بجوار القائم خارج المرمى

19- ركلة جزاء لصالح برايتون بعد تدخل على كونولي

18- ركنية أولى لبرايتون من الجانب الأيمن....تنفذ ويخرجها الدفاع بنجاح

13- بينية خطيرة لبرايتون لكن أليسون يخرج وينقذ الموقف في الوقت المناسب

10- كونولي ينفرد بالمرمى لكن يسدد بجوار القائم وكاد أن يسجل الأول لبرايتون

7- تسديدة قوية من جوتا لكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

6- خطأ لصالح برايتون في منتصف ملعبهم

3- تسديدة قوية بأقدام محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى

2- بينية رائعة من جوتا باتجاه صلاح لكن مارش ينقذ الكرة في الوقت المناسب

1- صافرة بداية المباراة

يقف الفريقان دقيقة حداد على الأسطورة مارادونا...

نزول الفريقان أرض الملعب وفي انتظار صافرة البداية......

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-2-3-1

أليسون

نكو ويليامز - ناثانيل فيليبس - فابينيو - أندرو روبرتسون

جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم

تاكومي مينامينو - دييجو جوتا - محمد صلاح

روبيرتو فيرمينو

إليكم تشكيل الريدز الأساسي في مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز! 🔴📋#برايتون_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 28, 2020

تشكيل برايتون:

التشكيل | 3-4-1-2

رايان

بين وايت - لويس دينك - آدم ويبستير

جويل فيلتمان - يفيس بيسوما - باسكال جروز - سولي مارش

كونولي

داني ويلبيك - نيل ماوباي

أما نادي برايتون فيحتاج للفوز للهروب من منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز 16 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، وقد فاز الفريق بمباراتين وتعادل في 3 وخسر 4 منذ بداية الموسم.

يحتل نادي ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن توتنهام المتصدر بنفس الرصيد، وذلك بعد أن فاز الفريق في 6 مباريات وتعادل في مباراتين في أول 9 جولات.

يستضيف نادي برايتون ليفربول في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستاد فالمر، وذلك يوم السبت 28 سبتمبر 2020 الموافق 13 ربيع الآخر 1442.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول أمام برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.