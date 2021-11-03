ليفربول ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

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ليفربول 2× 0 أتلتيكو مدريد

مباشر، لحظة بلحظة



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24' محاولة من كاراسكو داخل منطقة الجزاء، ولكن هندرسون يعترض تسديدة البلجيكي

22' أووووووووووووه الثالث كان قريبًا! صلاح يحاول المرواغة من الجهة اليمنى، الكرة تصل إلى تشامبرلين الذي يسدد بكل قوة ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

20' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يحرز الهدف الثاني بقدم ماني، عرررضية أخرى من أرنولد يسددها ماني في المرمى

19'عرررضية قوية من ماني ولكن خيمينيز يشتت الكرة

15' بطاقة صفراء أولى لليفربول من نصيب ساديو ماني

13' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوتا يُحرز الهدف الأول لليفربول، عرررضية من بيساكا تصل إلى جوتا الذي يسددها برأسه في الشِِباك

12' الكرة تصل إلى كوريا داخل منطقة الجزاء، الأرجنتيني كان يمكنه أن يصنغ الخطورة ولكنه يلع عرررضية وتمر من الجميع

8' بطاقة صفراء أولى في المباراة لهيرموسو الذي قام بعرقلة محمد صلاح

6' سقوط تريبيير بعد التحام قوي بالرأس مع تسيمكاس

3' خطأ على هندرسون بعد عرقلة دي باول في وسط الملعب

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون



تسيمكاس، ماتيب، فان دايك، أرنولد



هندرسون - فابينيو - تشامبرلين



ماني - جوتا - صلاح

إليكم اختيارات المدرب يورغن كلوب لمواجهة جديدة في #دوري_أبطال_أوروبا 🔴⭐ #ليفربول_أتلتيكو — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 3, 2021

تشكيل أتلتيكو مدريد:

قرر المدرب دييجو سيميوني اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

أوبلاك



هيرموسو - خيمينيز - فيليبي - تريبيير



كوريا - كوكي - دي باول - كاراسكو



جواو فيلكس - سواريز

El once de nuestro Atleti ❤️🤍 pic.twitter.com/f9I6ov90sE — Atlético de Madrid (@Atleti) November 3, 2021

يسعى أتلتيكو مدريد لتكرار فوزه على الريدز على آنفيلد والذي حققه منذ عامين في الأدوار الإقصائية من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، في حين أن ليفربول سيحاول رد الاعتبار والفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي كمتصدر للمجموعة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، وستُقام على ملعب آنفيلد.