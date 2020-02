يمضي محمد صلاح جناح ليفربول، فترة الراحة الشتوية مع الفريق الإنجليزي، بعد نصف موسم شاق ومميز للريدز، محتفلاً كذلك بمولد طفلته الجديد كيان.

ورغم غياب صلاح عن الصورة في الملاعب الإنجليزية لكرة القدم، إلا أن اسمه ظهر وانتشر بشكل واضح في رياضة أخرى وهي الرجبي من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء ذلك بعدما ظهر أحد اللاعبين برياضة الرجبي، يشبه صلاح بصورة واضحة جداً، والزي الذي يرتديه يشبه كثيراً الطقم الأساسي لليفربول.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أن اللاعب الذي قام بانطلاقة مميزة بموقع الفيديو المنتشر على تويتر، يتمتع بسرعة فائقة مماثلة لما يمتلكها صلاح.

