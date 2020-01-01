فيديو..شبيه صلاح يثير الجدل في ملاعب الرجبي

يمتلك نفس السرعة والبنيان الجسدي

يمضي محمد صلاح جناح ليفربول، فترة الراحة الشتوية مع الفريق الإنجليزي، بعد نصف موسم شاق ومميز للريدز، محتفلاً كذلك بمولد طفلته الجديد كيان.

ورغم غياب صلاح عن الصورة في الملاعب الإنجليزية لكرة القدم، إلا أن اسمه ظهر وانتشر بشكل واضح في رياضة أخرى وهي الرجبي من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء ذلك بعدما ظهر أحد اللاعبين برياضة الرجبي، يشبه صلاح بصورة واضحة جداً، والزي الذي يرتديه يشبه كثيراً الطقم الأساسي لليفربول.

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الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أن اللاعب الذي قام بانطلاقة مميزة بموقع الفيديو المنتشر على تويتر، يتمتع بسرعة فائقة مماثلة لما يمتلكها صلاح.

Clear handball from salah, suprised you obsessed rival fans haven’t found it yet 😭🙄 pic.twitter.com/CajOq365iR — 𝗞𝗼𝗿𝗶𝗲 (@Virg_VD) February 10, 2020

اللاعب يشبه صلاح في تسريحة شعره الشهيرة ولحيته، وكذلك بنيانه الجسدي وطريقة ركضه بشكل سريع تشبه الجناح المصري بشكل متطابق تماماً.

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وبالحديث عن الانطلاقات يطمح صلاح بمواصلة مستوياته الجيدة مع ليفربول هذا الموسم، وسجله التهديفي الرائع حيث سجل 18 هدفاً وصنع 9 بجميع البطولات.

ويستعد ليفربول للعودة مجدداً لنشاطه بالدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي بالجولة 26 الأسبوع القادم، طمحاً في مواصلة سلسلة اللاهزيمة بالبطولة التي يحتل صدارتها بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.