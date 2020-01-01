ليفربول وشيفيلد يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كاقة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في إطار الجولة 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

ليفربول 0 × 0 شيفيلد يونايتد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / مارك دافي / محمد بيزيتش / أوليفر مكبورني / بيلي شارب / كالوم روبينسون / فيل جاجييلكا / بن أوسبورن

Here’s how United line-up 🔴



John Lundstram is back into the side while Didzy & Moose lead the line 👊 pic.twitter.com/DZpmEuPHhV — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 2, 2020

شيفيلد يونايتد: يبدأ المدرب كريس وايلدر بطريقة (3/5/2) وتضم كلًا من دين هندرسون / كريس باشام / جون إجان / جاك أوكونيل / جورج بالدوك / جون لوندسترام / أوليفر نوروود / جون فليك / إندا ستيفينز / ديفيد ماكجولدريك / لي مويسيت

البدلاء / آدم لالانا / كورتيس جونز / هارفي إليوت / جيمس ميلنر / أدريان / ديفوك أوريجي

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / نابي كيتا / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه

تشكيل الفريقين:

تقام المباراة علي أرضية ملعب أنفيلد، معقل الريدز ليفربول

فى الناحية الأخرى لم يستطع نادى شيفيلد يونايتد تحقيق الفوز فى آخر مباراتين، فتعادل مع واتفورد وخسر أمام مانشستر سيتى ليصبح فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

استطاع الريدز الابتعاد بالصدارة من جديد بعد الفوز الصعب على نظيره وولفرهامبتون، ليصل للنقطه 55 وله مباراة مؤجلة مع وست هام، ويأتى أقرب منافسيه وهو ليستر سيتى فى المركز الثانى برصيد 42 نقطه وهو الفارق الذى يراه عشاق ليفربول مريح نوعًا ما.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في إطار الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./