ليفربول وشروزبري: مباشر لحظة بلحظة
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ليفربول 0 × 0 شيروزبري
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1’ بداية المباراة
هيا بنا يا شباب، لنتأهل! 💪#ليفربول_شروزبري | #كأس_الاتحاد_الإنجليزي pic.twitter.com/JAtcWnEmML— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 4, 2020
تأخير موعد إنطلاق المباراة لمدة ربع ساعة بسبب المطر
البدلاء / براد وولكر / ريان سيرز / دانييل أدو / سام هارت / جوزيف ميرفي / جايسون كومينجيز / عمر بيكليس
📋 | Sam Ricketts names his side that is set to take on Liverpool tonight! 🔷🔶 #Salop pic.twitter.com/Oxgkl2ObAC— Shrewsbury Town FC (@shrewsweb) February 4, 2020
شوروزبري: يبدأ المدرب سام ريكيتس بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ماكس أوليري / دونالد لاف / إثان إبانكس لانديل / رو شون ويليامز / سكوت جيلورن / آرون بييز / ديفيد إدواردوز / جوش لوران / شون والي / شون جووس / كالوم لانج
البدلاء / جاروس / هاردي / جالاش / ديكسون / بويز / بيرن / توريس
📋إليكم تشكيل #الريدز الخاص بمواجهة #كأس_الاتحاد_الإنجليزي...🔴#ليفربول_شروزبري pic.twitter.com/hOHhEmqlOP— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 4, 2020
ليفربول يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من كاويمين كيلير / آدم لويس / سيب فان دين بيرج / كي جانا هويفير / نيكو ويليامس / كاين / بيدرو شيرفيلا / ليغتون كلاركسون / كورتيس جونز / ميلر / هارفي إليوت
تشكيل الفريقين:
الكثير من اللغط صاحب هذه المباراة بعدما أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أنه لن يتواجد لا هو ولا فريقه الأساسي وسيشارك بدلًا عنهم فريق تحت 23 عامًا كما حدث من قبل أمام أستون فيلا في كأس كاراباو.
المباراة هي مباراة إعادة بين الفريقين بعدما انتهت المباراة الأولى بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي على اللجوء للإعادة في هذه الحالة وحال تكرار التعادل يلجأ الطرفان للأوقات الإضافية وركلات الترجيح
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيث يخوض ليفربول مباراة هامة على ملعب “آنفيلد” ضد فريق شروزبري تاون الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، في إطار منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي’ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./