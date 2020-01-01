ليفربول وشروزبري: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0 × 0 شيروزبري

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

1’ بداية المباراة

تأخير موعد إنطلاق المباراة لمدة ربع ساعة بسبب المطر

البدلاء / براد وولكر / ريان سيرز / دانييل أدو / سام هارت / جوزيف ميرفي / جايسون كومينجيز / عمر بيكليس

📋 | Sam Ricketts names his side that is set to take on tonight! 🔷🔶 #Salop pic.twitter.com/Oxgkl2ObAC — Shrewsbury Town FC (@shrewsweb) February 4, 2020

شوروزبري: يبدأ المدرب سام ريكيتس بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ماكس أوليري / دونالد لاف / إثان إبانكس لانديل / رو شون ويليامز / سكوت جيلورن / آرون بييز / ديفيد إدواردوز / جوش لوران / شون والي / شون جووس / كالوم لانج

البدلاء / جاروس / هاردي / جالاش / ديكسون / بويز / بيرن / توريس

ليفربول يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من كاويمين كيلير / آدم لويس / سيب فان دين بيرج / كي جانا هويفير / نيكو ويليامس / كاين / بيدرو شيرفيلا / ليغتون كلاركسون / كورتيس جونز / ميلر / هارفي إليوت

تشكيل الفريقين:

الكثير من اللغط صاحب هذه المباراة بعدما أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أنه لن يتواجد لا هو ولا فريقه الأساسي وسيشارك بدلًا عنهم فريق تحت 23 عامًا كما حدث من قبل أمام أستون فيلا في كأس كاراباو.

المباراة هي مباراة إعادة بين الفريقين بعدما انتهت المباراة الأولى بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي على اللجوء للإعادة في هذه الحالة وحال تكرار التعادل يلجأ الطرفان للأوقات الإضافية وركلات الترجيح