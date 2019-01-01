هل يستطيع ليفربول ارتداء شارة كأس العالم للأندية في الدوري الإنجليزي؟

يعاني الريدز من بعض التقاليد الصارمة التي يجب عليهم إتباعها وذلك عقب التتويج مؤخرًا بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ العملاق الإنجليزي

تمكن ليفربول من التتويج بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه يوم 21 ديسمبر الماضي، عقب التغلب على فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف، ليدخل الجيل الحالي تاريخ العملاق الإنجليزي من أوسع أبوابه بعد أن أضاف اللقب الناقص إلى بطولات النادي بعد أن خسر النهائي عام 2005 أمام منافس برازيلي آخر وهو ساوباولو.

أحرز البرازيلي فيرمينو هدف الفوز لليفربول في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول، بعد تمريرة مذهلة من القائد جوردان هندرسون إلى السنغالي ساديو ماني الذي قام بترويض الكرة ومررها إلى فيرمينو الذي تحرك بشكل جيد في المساحة الخالية ثم راوغ مدافع فلامينجو والحارس دييجو آلفيش ليسددها بكل سهولة في الشباك الخالية.

كان فيرمينو أيضًا قد أنقذ ليفربول أمام مونتيري في نصف النهائي بعد أن دخل كبديل في الدقيقة 83 ليحرز هدف التأهل للنهائي في الدقيقة الأخيرة بعد أن نجح في تحويل عرضية أرنولد في الشباك بلمسة أكثر من رائعة، وبعد التتويح باللقب أصبح من حق الريدز ارتداء الشارة الذهبية البطولة على قميصه في العالم المقبل.

سيتم تقديم ليفربول مع الشعار الجديد في حفل رسمي من أجل وضعه على قميص الفريق بين شعار النادي والشركة المصنعة للقميص الحالي وهي نيو بالانس، ولكن هل يمكن للفريق ارتدائه في الموسم الحالي؟ هذا ما سنعرفه في التقرير الآتي.

قبول استئناف ليفربول لارتداء الشعار الذهبي في البريميرليج

هل يمكن لليفربول ارتداء شارة كأس العالم للأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

أشارت مصادر صحيفة تليجراف بإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد وافق على طلب ليفربول لارتداء شارة كأس العالم للأندية في الدوري الإنجليزي ولكن لمباراة واحدة فقط وهو مواجهة وولفرهامبتون في يوم 29 ديسمبر أي قبل نهاية العام الحالي بيومين فقط.

يعتمد ذلك على مدى قدرة ليفربول على استقبال المجموعة التي صُممت خصيصًا في الوقت المناسب للمباراة وسيصارع البطل الإنجليزي الوقت من أجل انتهاء التصميم قبل مواجهة الذئاب بعد حوالي أسبوع من التتويج بكأس العالم للأندية، حيث يرغب الفيفا في إقامة حفل رسمي من أجل الإعلان عن ذلك.

🏆 WE’RE CLUB WORLD CHAMPIONS!! 🏆 pic.twitter.com/stSfr4NvR7 — FC (@LFC) December 21, 2019 وفي تصريحات لإحدى مسئولي الفيفا بخصوص هذا الشأن، تحدث وقال: وفقًا لإرشادات الاستخدام، يمكن للفريق الفائز أن يرتدي شارة أبطال العالم، من اليوم الذي سيصبح فيه بطلًا وحتى نهاية النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، ولا يمكن استخدامها سوى على قمصان الفريق الرسمية الحالية.

وأضاف: هذا يعني أنه لا يجوز استخدام شارة أبطال العالم، على الإصدارات السابقة من قمصان الفريق، أو أزياء التدريب أو أي ملابس رياضية لها علاقة بالفريق أو أي منتجات آخرى.

متى تم وضع شارة كأس العالم على أي قميص للمرة الأولى؟

يعتبر تاريخ شارة كأس العالم للأندية قصير نسبيًا، حيث تم ارتدائه للمرة الأولى في عام 2007 وذلك للفائزين ببعض البطولات المختارة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان المنتخب الإيطالي هو أول من ارتدى هذه الشارة بعد أن فاز بكأس العالم في 2006 على حساب المنتخب الفرنسي.

يعني فوز ليفربول على فلامينجو في نهائي مونديال الأندية يوم السبت الماضي، أن الريدز هُم أول فريق إنجليزي سيتمكن من وضع الشارة على قميصه .