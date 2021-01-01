ساوثجيت يلمح إلى غياب هندرسون عن اليورو

أنباء غير سعيدة

كشف جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، أن جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول قد لا يشارك في يورو 2021.

يورجن كلوب سبق أن قال إن هندرسون قد يعود في نهاية الموسم الحالي من الإصابة، ولكن يبدو أن المشكلة ستستمر لفترة أطول.

ومن جانبه صرح ساوثجيت قائلًا:"فيما يتعلق بالوعود لا يسعنا إلا أن نقول إن هندرسون نفسه متفائل جدًا بشأن كيفية سير عملية العودة".

وأضاف:"ولكن بالطبع نحن ندرك حجم إصابته، يمكن أن يحدث أي شيء مع مرور الوقت، نحن نعلم أنه سيكون قريبًا من نهاية الموسم ولكن دعونا نرى ما سيحدث".

وتابع:"سيحاول جعل نفسه متاحًا للمشاركة معنا، ومع ذلك نعرف أنه سيكون غير لائقًا بالشكل الكافي لخوض المباريات عالية المستوى".

26 فبراير

صدمة قوية لليفربول

يواجه جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول، إمكانية الغياب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5 إلى 8 أسابيع بسبب معاناته من المشكلة في الفخذ.

صاحب الـ30 سنة غادر أرض الملعب خلال الهزيمة من إيفرتون بهدفين نظيفين يوم 20 فبراير الجاري على ملعب أنفيلد.

هندرسون لعب الفترة الأخيرة في مركز قلب الدفاع، بسبب غياب جو جوميز وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب حتى نهاية الموسم.

ليفربول قال في بيان رسمي:"نؤكد أن جوردان هندرسون خضع لعملية جراحية بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد إيفرتون".

وأضاف:"تم سحب الكابتن وقتها بعد معاناته من مشكلة في الفخذ جعلته غير قادر على استكمال المباراة".

وتابع:"بعد مزيد من التقييم مع الفريق الطبي للنادي، نجح هندرسون في إجراء عملية جراحية على العضلة المقربة، وسيبدأ برنامج إعادة التأهيل على الفور".

واستكمل البيان:"لم يتم وضع جدول زمني محدد من أجل عودته، ومع ذلك سيتم استبعاده من الآن إلى ما بعد التوقف الدولي في مارس".

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ووفقًا لبعض التقارير الصحفية فإن أسوأ الاحتمالات تشير إلى غياب هندرسون لمدة 8 أسابيع، ليعود من أجل الظهور في مواجهتي مانشستر يونايتد أو نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي.