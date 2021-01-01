ليفربول وساوثامبتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وساوثامبتون والتي تقام بملعب سانت ماري لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

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تشكيل ساوثامبتون

يبدأ المدرب رالف هاسنهوتل بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

فريزر فورستر

ريان بيرتراند - جاك ستيفنس - يان بدناريك- كايل ووكر بيترز

ستيوارت أرمسترونج - جيمس وارد براوس - إبراهيما ديالو - موسى ديجينيو

ثيو والكوت - داني إنجز

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبيرتسون - جوردان هندرسون - فابينيو - ترينت أليكساندر أرنولد

أوكسليد تشامبرلين - تياجو ألكانتارا - جورجينيو فينالدوم

ماني - فيرمينو - صلاح

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في المقابل سيدخل فريق ساوثامبتون المباراة وهو في مركز جيد ألا وهو المركز التاسع برصيد 26 نقطة وبفارق أربعة نقاط فقط عن توتنهام الذي يتواجد في المركز الرابع ولكن السبيرز لعبوا مباراة أقل.

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يحتل ليفربول المركز الأول مناصفًة مع مانشستر يونايتد بعد أن كان حامل اللقب منفردًا بالصدارة في الأسابيع الخطيرة ولكن التعادلين المتتاليين مع ويست بروميتش آلبيون ونيوكاسل، ساهما في لحاق العدو اللدود به، ويبدو أنه لا مجال لفقد المزيد من النقاط، حتى لا يترك الفريق عرش الترتيب.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين ليفربول و ساوثامبتون في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.