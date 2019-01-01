ليفربول .. الناجح الـ21، أم الفاشل السابع في البريميرليج؟

كيف سينتهي موسم الريدز؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتهى شهر يناير وقد حافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي، بل ووسع الفارق مع مطارده مانشستر سيتي إلى 5 نقاط كاملة مستغلًا تعادله مع ليستر سيتي وخسارة منافسه أمام نيوكاسل يونايتد.

ويأمل جمهور الريدز أن يُحقق النادي اللقب الغائب عنه منذ 29 عامًا، والذي كان قريبًا جدًا منه عام 2014 لولا انزلاقة قائده ستيفن جيرارد الشهيرة خلال مواجهة تشيلسي الذي حسم الصراع لصالحه في النهاية.

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التاريخ يُبشر تلك الجماهير الطموحة بوجود فرصة هائلة لليفربول ليُتوج بلقب البريميرليج هذا الموسم، إذ خلال مواسم البطولة الـ26، نجح متصدر جدول الترتيب في نهاية يناير في الفوز باللقب 20 مرة، فيما كان الفشل من نصيب المتصدر في 6 مواسم.

وتضم قائمة "الفاشلين" كلًا من:

نورويتش سيتي عام 1993، حين نجح مانشستر يونايتد في خطف اللقب منه.

نيوكاسل يونايتد عام 1996، حين نجح أيضًا فريق الشياطين الحُمر في الفوز باللقب.

آرسنال عام 2003، وللمرة الثالثة كان اليونايتد من يعود من الخلف وينتزع اللقب.

مانشستر يونايتد كان هو الضحية لـ3 مواسم، أعوام 1998 و2002 و2004، وفي المرات الثالثة كان آرسنال هو الفريق المتوج في النهاية.

تُرى، هل ينضم زملاء محمد صلاح لقائمة الناجحين الـ20 ويُتوجوا باللقب الثمين بنهاية الموسم، أم يضعون اسمهم ضمن قائمة الفاشلين الـ6 الذين أضاعوا اللقب رغم تصدرهم جدول الترتيب في نهاية يناير؟