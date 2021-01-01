دي بور يثير الجدل حول مشاركة فان دايك في اليورو

اللاعب عاد مؤخرًا للتدريبات

أكد فرانك دي بور مدرب المنتخب الهولندي، أنه ليس متأكدًا من مشاركة فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في اليورو.

فان دايك تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام إيفرتون ببداية الموسم الحالي، وابتعد عن الفريق طوال الفترة الماضية.

صاحب الـ29 سنة عاد مؤخرًا للتدريبات الفردية، حيث يكتفي بعمل بعض التمارين في صالة الألعاب الرياضية بالإضافة لتدريبات خفيفة في الملعب، وسط توقعات باستمرار غيابه حتى نهاية الموسم.

دي بور قال عن موقف اللاعب من اللحاق باليورو:"نعلم أن أمامه ثمانية أسابيع للمشاركة في البطولة، لا أعرف ما إذا كان هذا كافيًا أم لا".

وأضاف:"لقد تحدثت إليه، لقد عاد إلى التدريبات ولكن دائمًا هناك احتمالات حول حدوث بعض النكسات".

وتابع:"تعرضه لانتكاسة لمدة أسبوع أو أسبوعين، قد يعني أن موسمه انتهى مع ليفربول، وأتخيلهم يرحبون بذلك حتى يركز فقط على الموسم القادم".

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واستكمل:"في النهاية يجب أن يكون لديه شعور جيد بنفسه، أنا سعيد لأنه يسير على الطريق الصحيح".

وجاءت تصريحات دي بور، على هامش مواجهة هولندا الليلة ضد تركيا، في افتتاح تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.