"خطر الطائرة على حالته الصحية اضطره للسفر إلى ليفربول بالسيارة" .. كواليس الرحلة التي أودت بحياة ديوجو جوتا

كان ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا يقودان سيارتهما في إسبانيا قبل وقوع حادث السيارة المميت الذي أودى بحياتهما، وذلك من أجل اللحاق بعبّارة متجهة إلى المملكة المتحدة.

ماذا حدث؟

تعرض مهاجم ليفربول والمنتخب البرتغالي جوتا لحادث مأساوي صباح يوم 3 يوليو 2025. ويقال إن السيارة اللامبورجيني التي كان يستقلها تعرضت لانفجار في أحد إطاراتها، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

لقي جوتا وشقيقه حتفهما في الحادث، حيث أفادت شبكة CNN أنهم كانوا في طريقهم عبر مقاطعة زامورا الإسبانية متجهين إلى سانتاندر للحاق بعبّارة ليلية متجهة إلى بريطانيا.

ما قاله الصحفيون

كان جوتا، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي كان من المقرر أن ينضم إلى ليفربول للتدريبات التحضيرية للموسم الجديد يوم الإثنين، قد نُصح بعدم السفر جوًا بعد خضوعه لعملية جراحية في الرئة.

وقال روي لورا، محرر الشؤون الرياضية في CNN البرتغال: "الجراحة التي خضع لها كانت في الرئة ونُصح بعدم السفر بالطائرة بعدها. كان في طريقه إلى مدينة سانتاندر الساحلية شمال إسبانيا ليعبر بالعبّارة ويصل إلى المملكة المتحدة، ثم يستكمل رحلته بالسيارة بمجرد وصوله إلى بريطانيا. كان في طريقه إلى ليفربول برفقة شقيقه".

وقال صحفي آخر، فيكتور بينتو، لقناة CMTV: "كان ديوجو جوتا يختار أحيانًا السفر براً لأنه كان يعاني من بعض المشاكل الرئوية، ليست خطيرة، وكما نعلم، هناك عبّارة تربط جنوب إنجلترا بإسبانيا".

هل تعلم؟

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تزوج جوتا من حبيبة طفولته روتي كاردوسو في 22 يونيو، وكانا معًا منذ أن كان اللاعب الدولي البرتغالي في السادسة عشرة من عمره. ولديهما ثلاثة أطفال، وتدفقت التعازي على عائلة جوتا بعد "خسارتها التي لا يمكن تصورها".