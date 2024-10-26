صلاح وماني وفان دايك .. ليفربول يعلن رحيل من جلب نجوم جيله الذهبي!

صفقات مؤثرة في تاريخ الريدز

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، السبت، عن رحيل ديف فالوز، كبير الكشافين الذي جلب العديد من النجوم المميزين، أبرزهم على الإطلاق محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر.

ومن جانبه قام مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة فينواي الرياضية، المالكة لليفربول، بتوديع ديف ووصفه بالزميل الرائع والصديق المقرب على مدار عقدين من الزمن.

وقال إدواردز:"أحترم قراره وأتمنى له كل النجاح في كل ما يفعله بعد ذلك، سيكون هو وعائلته موضع ترحيب دائمًا في نادينا، بعد المساهمة التي قدمها لنا، سنتفقده كثيرًا".

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ومن المقرر أن يرحل ديف فالوز الذي عمل سابقًا في مانشستر سيتي وبولتون ونيوكاسل يونايتد، عن الريدز في نهاية عام 2024، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن تعيين بديلًا له.

وكان الكشاف المعروف قد وصل إلى أنفيلد بعد وقت قصير من تعيين المدرب الأسبق بريندان رودرجرز، وجلب العديد من النجوم المميزين، أبرزهم صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وأليسون بيكر وفان دايك، وهي المجموعة التي أعادت الريدز إلى منصات التتويج بالبطولات الكبرى، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.