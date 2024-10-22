الخطة البديلة .. ليفربول يسعى وراء "طريد جوارديولا" لتعويض رحيل محمد صلاح "المُحتمل"

100 مليون يورو لشراء جوهرة أوروبا

يضع ليفربول الإنجليزي، خطة بديلة محكمة لتأمين صفوفه من الهزة التي قد يحدثها رحيل نجم الفريق الأول، المصري محمد صلاح عن صفوف الريدز في الصيف المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع ليفربول، بنهاية الصيف المقبل، وسط أنباء عن تلقيه عروض قياسية من الدوري السعودي للمحترفين للانتقال إلى أحد أنديته في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، يضع مسؤولو ليفربول أعينهم على الفتى الإنجليزي الواعد جيمي بينو جيتينز، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، الذي يجيد اللعب كجناح أيمن، من أجل تأمين هذا المركز حال رحيل محمد صلاح.

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وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن ليفربول مهتم باللاعب الإنجليزي صاحب الـ20 عامًا ومستعد لتقديم "عرض قوي" لضمن، لكنه تلقى صدمة من مسؤولي بوروسيا دورتموند، بسبب طلباتهم المادية الضخمة لإطلاق سراح جيتينز.

وأوضحت "بيلد" أن العملاق الألماني، يطلب الحصول على 83 مليون جنيه إسترليني حوالي (108 ملايين دولار) مقابل التنازل عن خدماته جيتينز، الذي يقدم مستويات مبهرة في الدوري الألماني رغم صغر سنه، بخلاف أنه يرتبط بعقد مع أسود الفيستيفال حتى صيف 2028.

وسيكون الفتى الإنجليزي الشاب، البديل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح الذي حدد شرطًا لتجديد عقده مع ليفربول، وهو أن يحصل على مقابل ضخم في عقده الجديد الذي يمتد لـ3 سنوات.

يذكر أن جيتنز، كان أحد اللاعبين في أكاديمية مانشستر سيتي، ورحل إلى دورتموند في عام 2020 - تمامًا كما فعل جادون سانشو قبل 3 سنوات - مقابل 90 ألف يورو وهو الآن أحد النجوم الواعدة في كرة القدم الأوروبية، بعدما سجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 10 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم.

وبغض النظر عن تكهنات الانتقالات، يواجه ليفربول صلاح فريق آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ويسافر دورتموند جيتنز إلى ريال مدريد يوم الثلاثاء في تكرار لنهائي الموسم الماضي.