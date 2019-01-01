ليفربول وتوتنهام: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام فى إطار الجولة العاشرة فى الدوري الإنجليزي الممتاز2019-20، علي ملعب آنفيلد

ليفربول 0 × 1 توتنهام

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

22’ مرتدة سريعة لتوتنهام وتمريرة تصل إلى الكوري سون هيونج مي داخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

21’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق محمد صلاح لكن أمسكها الحارس بثبات

20’ ركنية للريدز تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها ساديو ماني برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

19’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول علي دفاعات توتنهام لمحاولة البحث عن هدف التعادل

18’ ركنية لليفربول تنفذ بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

17’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

16’ توقف اللقاء لسقوط سيرجي أورييه ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التقدم لتوتنهام بهدف دون رد

14’ عرضية من أندروروبيرتسون فى إتجاه محمد صلاح داخل المنطقة لكنه فشل فى اللحاق بالكرة لتتحول إلى ضربة مرمي

13’ إنطلاقة من موسي سيسوكو من الجهة اليسري ومن ثم يمررها فى إتجاه هاري كين لداخل المنطقة لكن استخلصها لوفرين وابعدها بنجاح

12’ توغل رائع من أندري روبيرتسون من الجهة اليسري ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس باولو جادزانيجا

11’ ضغط متقدم من لاعبي ليفربول على مدافعي توتنهام ومحاولات للإختراق من العمق

10’ محاولات من لاعبي توتنهام لتهدئة اللعب وإمتصاص حماس لاعبي الريدز

9’ تسديدة قوية من روبيرتو فيرمينو من علي حدود المنطقة لكنها تصطدم فى ديلي ألي وتمر بدون خطورة

8’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ليفربول لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات توتنهام

7’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق محمد صلاح لكن استخلصها من امامه سون هيونج وابعدها إلى رمية تماس

6’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جوردان هندرسون لكن أمسكها الحارس باولو جادزانيجا

5’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من لاعبي الريدز ومجاولات لإستخلاص الكرة من توتنهام وضغط علي حامل الكرة

4’ تمريرة عرضية من ارنولد تصل إلى محمد صلاح داخل المنطقة لكنه فشل فى السيطرة علي الكرة ليستخلصها دفاع توتنهام ويبعدها من منطقة الخطورة

3’ محاولات من لاعبي ليفربول للبحث عن هدف التعادل والعودة من جديد للمباراة

الهدف جاء بعد تسديدة قوية من علي حدود المنطقة عن طريق سون هيونج مين تصطدم فى الدفاع وتعكس اتجاه الكرة لتصطدم فى القائم وترتد أمام هاري كين الذي سددها برأسية رائعة فى المرمي بنجاح

2’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لتوتنهام عن طريق هاري كين

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

1' - We're underway at Anfield. Up the Reds!!



[0-0]#LIVTOT — FC (@LFC) October 27, 2019

البدلاء / براندون أوستين / يان فيرتوخن / بن ديفيز / لوكاس مورا / إيريك داير / جيوفاني لو سيلسو / تانجوي ندومبيلي

توتنهام: يبدأ المدرب ماوريسيو بوكيتينو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من باولو جادزانيجا / سيرجي أورييه / توبي ألديرفيريلد / دافينسون سانشيز / داني روز / هاري وينكس / موسي سيسوكو / سون هيونج مين / كريستيان إريكسن / ديلي ألي / هاري كين

/البدلاء / أدريان / جو جوميز / جيمس ميلنر آدم لالانا / نابي كيتا / أليكس تشامبيرلين / ديفوك أوريجي

ليفربول: يبدأ يورجن كلوب بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

تشكيل الفريقين:

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد توتنهام في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./