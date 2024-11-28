"ماضيه كشف نفاقه" .. كايت عبده تضع كاراجر في موقف محرج بعد هجومه على صلاح!

ذكرته بتصريحاته القديمة

موقف مُحرج للغاية تعرض له جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، بسبب حديثه المستمر عن محمد صلاح وتصريحاته الأخيرة حول تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

مدافع الريدز السابق اتهم صلاح بالأنانية، بعد تصريحه عقب الفوز على ساوثامبتون 3/2 يوم الأحد الماضي، بعدما قال الدولي المصري إن فرص رحيله عن الفريق تبدو أكبر من استمراره، لأن النادي لم يتقدم بعرض رسمي للتجديد له حتى الآن.

وقال كاراجر عندما تم سؤاله مرة أخرى عن الأمر عبر شبكة "CBS Sports" خلال تحليل مباراة ريال مدريد وليفربول بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز 2/0:"أتفق مع وجهة النظر التي تقول إنه لا يجب أن نترك عقده ينتهي دون التجديد، ولكن جميعنا يعرف طبيعة التعامل مع أي لاعب يزيد عمره عن 30 سنة، الأمور يتم حسمها قبل 6 أو 8 أشهر قبل نهاية الموسم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لا يمكنك الذهاب من أجل التجديد للاعب في هذا العمر قبل 18 شهرًا من نهاية عقده، بالنسبة لي، مشكلتي ليست توقيع صلاح على عقد جديد، الأمر يتعلق بالحديث علنًا عن هذه القصة، لو أراد توضيح الأمور وإعلان مطالبه، عليه إذن إخبارنا بها، ربما سأقف بجانبه، ولكن في الوقت الحالي لا يمكننا الوقوف ضده أو ضد النادي أيضًا".

وتابع:"بالنسبة لرأيي الشخصي، ليفربول لديه لائحة، عندما تصل إلى 32 أو 33 سنة يتم التجديد لك لمدة عام، ولكن لو نظرنا إلى لاعبين من نوعية فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، ثنائي نادرًا ما يتعرض للإصابات، التجديد لهما لمدة عامين سيكون الحل الأنسب".

ومن جانبها قامت المقدمة "كايت عبده" بإحراج كاراجر بسبب انتقاده المستمر لصلاح، حيث ذكرته بحديثه بشكل علني عن موقفه من التجديد لليفربول في 2010 قبل الاستمرار مع الريدز في وقت لاحق.

وكان كاراجر قد قال في تصريحات صحفية في مارس 2010، إنه لو قام ليفربول بالتقدم بعرض رسمي لتجديد عقده سيفعل ذلك، وإذا لم يحدث، سيرحل دون أي مشكلة ولن يزعجه الأمر.

وهو ما يحمل الكثير من التناقض بالنسبة لأسطورة الريدز، الذي قام بالهجوم على صلاح بعد خروجه بتصريحات مشابهة عقب الفوز على ساوثامبتون الأحد الماضي.