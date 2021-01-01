ليفربول وبيرنلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

المزيد من الفرق

مشادة بين لاعبي ليفربول ولاعبي بيرنلي بعد صافرة نهاية الشوط الأول، والحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه فابينيو

44' ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن أرنولد يلعبها عالية وبشكل سئ للغاية

42' غير معقول!!! ليفربول يبدو وكأنه نسى كيف يسجل الأهداف، مدافع بيرنلي يشتت الكرة بشكل خاطئ، أوريجي يخطف الكرة وينفرد تمامًا بالمرمى ويسدد الكرة في العارضة!!!!

39' ليفربول يواصل الضغط بقوة، تمريرة من شاكيري إلى أرنولد الذي راوغ المدافع وسدد الكرة ولكن تصطدم بمدافع آخر وتخرج لضربة ركنية

38' انطلاقة رائعة لليفربول والكرة تصل إلى روبيرتسون الذي يقرر التسديد بدلًا من لعب عرضية ولكن بوب يواصل التألق ويتصدى

37' تسديدة من أرنولد ولكن الكرة عالية

34' ضربة حرة غير مباشرة لبيرنلي، الكرة ترتد إلى برادي الذي يسددها ولكنها سهلة في يد أليسون

31' مرتدة سريعة من ليفربول عن طريق ماني الذي مرر إلى أوريجي، البلجيكي حاول أن يخلق لنفسه مساحة للتسديد وسدد كرة قوية ولكنها في وسط المرمى ويمسكها بوب بسهولة

29' أوريجي يستلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء ويسدد الكرة أرضية زاحفة على يسار بوب ولكن حارس بيرنلي يمسك بها

28' ماتيب ينقذ ليفربول من هجمة خطيرة لبيرنلي ويشتت الكرة قبل أن ينفرد وود بالمرمى

23' تمريرة مذهلة من ألكانتارا إلى أرنولد الذي يلعب كرة عرضية ولكن دفاع بيرنلي يخرج الكرة قبل أن تصل إلى أوريجي الخالي تمامًا من الرقابة

22' تسديدة أخرى قوية من ليفربول عن طريق تشامبرلين ولكن بوب يمسك بالكرة.

20' خطيرررررررررررة من ليفربول، تسديدة رائعة وقوية من شاكيري تمر بجوار القائم الأيسر لحارس بيرنلي بسنتيمترات قليلة

16' المباراة بدون أي فرص حقيقية من الطرفين حتى الآن، باستثناء كرة بيرنلي التي تصدى لها أليسون

12' أوووووووووووه فرصة الهدف الأول تضيع من بيرنلي، أليسون يشتت كرة عرضية ويلمس الكرة على حدود منطقة الجزاء، وترتد إلى مهاجم بيرنلي الذي يحاول تسديدها في المرمى الحالي ولكن أليسون يتألق ويصحح خطأه

11' خطيرررررة من ليفربول، ماني يلعب الكرة لروبيرتسون الذي تحرك بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، الأسكتلندي يمررها لفينالدوم ولكن الدفاع يخرجها قبل أن يسدد الهولندي الكرة

10' عرضية أخرى من أرنولد ولكن دفاع بيرنلي يشتت الكرة

5' عرضية من أرنولد ولكن تاركوفسكي يشتتها لضربة ركنية، تأتي إلى ماني وفينالدوم ويلعبها بالرأس على مرتين ولكن دفاع بيرنلي يشتت الكرة مرة أخرى بنجاح

4' كرة طولية من دفاع ليفربول يشتتها دفاع بيرنلي وتصل إلى أوريجي الذي يقرر تسديدها من لمسة واحدة، ولكن الكرة عالية جدًا جدًا

3' عرضية من شاكيري على الجهة اليمنى، فابينيو يلمس الكرة برأسه ولكن تمر بدون أي خطورة على مرمى بيرنلي

2' ماني يمرر كرة بينية إلى روبيرتسون المنطلق على الجهة اليسرى، ولكن دفاع بيرنلي يخرجها لضربة ركنية قبل أن تصل للاسكتلندي

انطلاق المباراة

تشهد المباراة العديد من المفاجأت في تشكيل ليفربول بوجود صلاح وفيرمينو على دكة البدلاء، والبدء بكلا من أوريجي وشاكيري، كذلك أيضًا تشامبرلين أساسي على حساب أحدث المصابين هندرسون، كما يعود ماتيب للمشاركة بعد شفاءه من الإصابة.

تشكيل ليفربول:

يبدأ المدرب يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

Here it is...



Your #LIVBUR starting line-up 🔴🗞️ — FC (@LFC) January 21, 2021

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب - فابينيو - ترينت أليكساندر أرنولد

تياجو ألكانتارا - جورجينيو فينالدوم - أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - ديفوك أوريجي - شيردان شاكيري

تشكيل بيرنلي:

يبدأ المدرب سين دايتش، بتشكيل مكون من كل من:

LINE-UP | Here is how the Clarets line-up this evening at Anfield. ⬇️



Charlie Taylor and Dwight McNeil return to the starting XI. 👊#LIVBUR | #UTC | @eToro — FC (@BurnleyOfficial) January 21, 2021

التشكيل| 4-4-2

بوب

تشارلي تايلور - بن مي - جيمس تاركوفسكي - ماثيو لوتون

دوايت ماكنيل - آشلي ويستوود - جوش برانويل - روبرت برادي

أشلي بارنز - كريس وود

لمعرفة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز من هُنا

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز اضغط هًنا

على الجانب الآخر، سيحاول بيرنلي استغلال الحالة المعنوية والفنية السيئة لليفربول من أجل العودة من أنفيلد بنتيجة إيجابية، خاصًة وأن هجوم الريدز يمر بمرحلة عدم توفيق كبير، ولما لا يسعى الفريق لتحقيق رقم خاص به ويُلحق بخصمه الخسارة الأولى على ملعبه منذ سنوات؟

يدخل ليفربول المباراة بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز بأي شكل وبأي ثمن، لأن أي تعثر آخر سيعني التراجع إلى ما هو أبعد من المركز الرابع وسيضع المزيد من الضغوطات على الفريق ويورجن كلوب، خاصًة وأن الفريق كان قد أخفق في تحقيق اي انتصار في أخر أربع جولات من الدوري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر للمباراة المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي ليفربول وبيرنلي، في إطار لقاءات الجولة العشرين من المسابقة، والتي ستُقام على ملعب آنفيلد.