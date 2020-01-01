تجنب سيناريو سيتي وريال وتحفيز نجومه .. تحديات تواجه ليفربول بعد التتويج

ليفربول بلغ القمة، فكيف يستمر أعلاها؟

"بلوغ القمة سهل، الأصعب هو البقاء أعلاها"، مقولة تتكرر دوماً بعد كل تتويج لفريق ببطولة، وبعد أسبوع على نجاح ليفربول أخيراً بالفوز رسمياً بالبريميرليج، أصبحت تلك المقولة تنطبق عليه هو الآخر.

اكتسح فريق يورجن كلوب الأخضر واليابس في إنجلترا، فخسر في مناسبة وحيدة، وتخطى فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه العشرين نقطة، ليتوج رسمياً قبل سبع مراحل من النهاية، ويثبت أنه حالياً الحاكم بأمره في البريميرليج.

ولكن في إنجلترا بالتحديد لا تدوم السيطرة طويلاً للفائز، وهذا هو ما علمته لنا المواسم الماضية، تشيلسي سواء مع كونتي أو مورينيو فشل في تكرار انتصاره باللقب، وليستر كان مجرد مفاجأة سارة، وحتى مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا خضع هذا العام لليفربول بعد عامين من التألق.

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كلوب أمامه تحدي كبير للبقاء في القمة، والنقطة الأولى ستكون هي إعادة تشكيل فريقه، نعم ليفربول حالياً هو أفضل فريق في إنجلترا، ولكنه لا يملك أفضل قائمة لاعبين، كلوب يعتمد على 15 اسماً على الأكثر، وهناك مراكز بلا بديل مثل ثلاثي الهجوم والظهيرين، نعم تلك المجموعة فازت بدوري الأبطال ثم الدوري المحلي، ولكن حان وقت ضم بدلاء على نفس المستوى وليس اعتماد ميلنر ظهيراً وتشامبرلين كجناح.

وإذا كان ليفربول بحاجة للتدعيم، فعليه أيضاً الحذر من تسليط الضوء على نجومه، الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة لطالما أبدت اهتماماً بنجومه وارتبط خصوصاً بالثنائي صلاح وماني، وهؤلاء النجوم قد يكونوا مطمعاً لكبار أوروبا إذا لم يؤمنهم ليفربول بعقود جديدة، والأهم، أن ينجح كلوب في تحفيزهم من أجل استمرارهم مع الفريق وإعطائهم دافعاً جديداً.

عمالقة عانوا من تلك المشكلة، إنتر بعد الثلاثية فقد نجومه شهيتهم، كذلك ميلان أنشيلوتي، ونفس الأمر مع ريال مدريد الموسم الماضي بعد رفع الأبطال ثلاث مرات، ولذا الموسم المقبل سيكون محورياً في مشوار كلوب مع الريدز بعد أن نجح أخيراً في تحقيق الهدف الغائب منذ سنوات، الآفة التي تصيب معظم الفرق بالشبع بعد الوصول لمبتغاها.

الحديث لا يزال مبكراً عن الموسم المقبل ونحن بعد في الأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي، ولكن تفوق ليفربول هو من بدر بهذا الحديث، ولذا من المنطق أن تكون إدارته وجهازه الفني سباقين أيضاً للأحداث وبدأوا في وضع الاستعدادات للموسم القادم، وأن لا ينجرفوا وراء حمى الاحتفالات المسيطرة.