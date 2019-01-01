ليفربول بحاجة للمساعدة، هل يستمع له مدربيه السابقين؟

الفريق في حاجة ماسة للمساعدة للفوز بلقب البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اقتربت لحظة الحقيقة في موسم ليفربول المحلي، وخاصة صراعه على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، والذي لم يفز النادي به منذ 29 عامًا.

ويتصدر مان سيتي البطولة بفارق نقطة واحدة عن الريدز قبل جولتين من النهاية، وسيلعب ليفربول ضد نيوكاسل ثم ولفرهامبتون فيما سيخوض السيتيزن مباراتهم الأولى ضد ليستر سيتي والختام ضد برايتون في 12 مايو القادم.

ويخوض ليفربول مواجهة ملعب سانت جيمس بارك السبت القادم قبل أن يستضيف برشلونة في موقعة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على آنفيلد الثلاثاء القادم، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المحلية بسبب الإرهاق الفني والبدني والذهني للاعبين وذهاب جزء من تفكيرهم وتركيزهم لمواجهة ليونيل ميسي ورفاقه.

كلوب: فان دايك قادر على أن يُصبح الأفضل في العالم

كل تلك الظروف تجعل ليفربول بحاجة ماسة للمساعدة، وليس هناك أفضل من الثنائي رافا بينيتيز وبرندان رودجرز لمساعدته!

الأول هو المدير الفني لنيوكاسل، والذي سيخوض مباراة لا جدوى منها على صعيد جدول الترتيب وأهداف الموسم، إذ لا يُنافس على المقاعد الأوروبية وليس طرفًا في معركة البقاء في البريميرليج ... لذا قد ينتظر الريدز مباراة سهلة وبسيطة ودون حسابات كبيرة من مدربه السابق، لكن بالطبع بشرط عدم تطور الأمر أكثر ليدخل في "الممنوع واللا قانوني".

مساعدة بينيتيز وحدها لن تكفي الريدز، إذ حتى لو حققوا الفوز وتصدروا البطولة بفارق نقطتين عن السيتي، قد يعود منافسهم ويستردها بعد أقل من 48 ساعة في حال فوزه على ليستر سيتي، ولذا ليفربول بحاجة لمساعدة أخرى!

المساعدة مطلوبة من رودرجز المدير الفني لليستر سيتي، والذي قدم نتائج جيدة جدًا مع الفريق منذ توليه مهمة تدريبه في فبراير الماضي، وقاده لاحتلال المركز الثامن حاليًا برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ولفرهامبتون.

رودجرز سيدخل المباراة بأهداف عديدة منها مواصلة نتائجه القوية ضد الكبار والحفاظ على آماله في التأهل للدوري الأوروبي باحتلال المركز السابع، لكن يبقى الهدف الأهم بالنسبة له هو مساعدة "فريقه المفضل وعشقه الدائم" ليفربول للفوز باللقب الحلم، وبالتأكيد ينتظر الريدز تلك المساعدة الثمينة من مدربهم وأسطورتهم السابقة.

تُرى، هل يتلقى ليفربول المساعدة من مدربيه السابقين ويدخل مباراة ولفرهامبتون بفرصة امتلاك مصيره بيده؟ أي أن يُتوجه انتصاره بطلًا لإنجلترا بعد 29 عامًا؟ لنرى ..