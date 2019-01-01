الانتقالات

ليفربول وباريس سان جيرمان يصارعان أتلتيكو على نجم روما

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نجم آخر مرشح لمغادرة روما
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن وجود صراع بين عدد من كبار الأندية الأوروبية للتعاقد مع نجم روما أليساندرو فلورينزي.

روما واصل بيع لاعبيه الصيف الحالي، وآخرهم ستيفان الشعراوي إلى الدوري الصيني وجيرسون إلى فلامينجو.

وذكرت "إلتيمبو" أن فلورينزي هو آخر المرشحين لمغادرة النادي العاصمي بعدما أخبرته الإدارة أنه بإمكانه الرحيل.

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وأوضحت الصحيفة أن أكبر المهتمين هو الثنائي الإسباني إشبيلية وأتلتيكو مدريد، ولكن طلب روما 30 مليون يورو يصعب الصفقة.

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وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان وليفربول يراقبان موقف فلورينزي وعلى استعداد للتقدم بعروض رسمية للتعاقد معه.

قائمة اللاعبين الذين قد يغادروا النادي بحسب الصحيفة تضم دييجو بيروتي، ستيفان نزونزي، خافيير باستوري، فيديريكو فازيو وباتريك أولسن.

وبدأ روما في الأسبوع الماضي معسكره التدريبي استعداداً لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة مدربه باولو فونسيكا.

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