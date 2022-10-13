ليفربول أم ريال مدريد؟ ابتسامة مبابي تثير الجدل في فرنسا!

هل يغادر النجم الفرنسي في يناير القادم؟

يستمر الجدل حول مصير المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بين البقاء في باريس سان جيرمان والرحيل عنه بعد أشهر قليلة فقط من التوقيع على عقد جديد.

صحيفة "ماركا" كشفت هذا الأسبوع عن رغبة مبابي في مغادرة باريس خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير، وذلك لعدم شعوره بالراحة داخل النادي الفرنسي في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق ارتبط صاحب الـ23 سنة بالانتقال للعديد من الأندية الأخرى التي قد تكون مهتمة بالحصول على خدماته، وعلى رأسها ليفربول وريال مدريد، ليقع مبابي في اختيار صعب بسؤاله عن فريقه المفضل من بين الثنائي.

كيف رد مبابي على الاختيار الصعب؟

مبابي حل ضيفًا في نشاط رياضي يقام بمدينة نيم الفرنسية بعنوان "اجتماعات ملهمة" ليقوم أحد الحاضرين بسؤاله عن فريقه المفضل من بين ريال وليفربول.

وجاء رد مهاجم باريس سان جيرمان قمة في الغموض، حيث رفض الإفصاح عن اختياره واكتفى بابتسامة فقط، ليثير الجدل حول ناديه القادم في حالة الرحيل عن باريس.

وكان مبابي قد أكد من قبل دخوله في مفاوضات مع ليفربول باعتباره الفريق المفضل لوالدته، بالإضافة لحلمه المعروف باللعب في صفوف ريال مدريد ليسير على خطى قدوته كريستيانو رونالدو.

ووفقًا لبرنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير فإن مبابي ليس ضمن خطط ريال مدريد في الوقت الحالي، ولا توجد نية لدى النادي الإسباني لضمه.

كيف رد باريس على أنباء رحيل مبابي؟

نفى مستشار كرة القدم لباريس سان جيرمان لويس كامبوس، التقارير التي تشير إلى طلب كيليان مبابي بالرحيل عن النادي في شهر يناير المقبل.

وقال كامبوس في حديثه إلى "Canal+": "أنا هنا لأنكر هذا الأمر بوضوح، لم يتحدث (مبابي) معي أو إلى رئيس النادي بشأن المغادرة في يناير، هذا السؤال لم يُطرح قط ولم نتحدث عنه أبدًا، هناك شائعات كل يوم، ولا يمكننا التحدث عنها كل يوم، ولكن هذا الأمر خطير لأن اسمي موجود".

وواصل: "تأثير على غرفة خلع الملابس؟ لا، إنهم نجوم أصحاب خبرة، وهذه الأخبار ليست حقيقية على أي حال، ولن تعطل المجموعة".

وأضاف: "نتحدث مع كيليان كل يوم، كما هو الحال مع نيمار ودانيلو وفيراتي، كل اللاعبين لديهم أفكارهم ونناقشها، ونعمل كل يوم لنصبح أقوى".