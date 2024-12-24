آرنولد: صلاح هو صديقي المقرب ولديه مقطع فيديو لي لا يمكن أن يراه أحد

مقطع مُحرج للنجم الإنجليزي

اعترف ترنت أليكساندر آرنولد مدافع ليفربول، بأن زميله محمد صلاح يمتلك مقطع فيديو خاص به، يأمل في ألا يتم نشره على الإطلاق.

آرنولد أصبح من الأصدقاء المقربين لصلاح منذ انتقال الجناح المصري للريدز في عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وتوطدت علاقتهما في السنوات الأخيرة لتمتد إلى خارج الملعب.

وعندما سُئل آرنولد عن ما إذا كان صلاح هو الأقرب له في ليفربول أم زميلهما المجري دومينيك سوبوسلاي، قال اللاعب في تصريحات لموقع "ستاديوم أسترو":"سأقول محمد صلاح بكل صراحة".

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وأضاف:"عرفنا بعضنا البعض لفترة طويلة، ونلعب معًا منذ سنوات، هناك روابط بيننا خاصة على أرض الملعب، لأننا نفهم الطريقة التي نلعب بها، لا نشتكي من بعضنا البعض أبدًا".

وكشف الدولي الإنجليزي خلال حديثه أنه غالبًا ما تتم دعوته إلى منزل صلاح لتناول الشاي لكنه لا يطبخ أبدًا، مضيفًا أن المصري قام بتصويره في مشهد مُحرج خلال إحدى زياراته.

وقال آرنولد:"في المرة الأخيرة التي ذهبت فيها كنت خائفًا لأنه لديه قطط وأنا لا أحبها، يمتلك مقطع فيديو أخبرته أنه لا يمكن أن يراه أحد أبدًا، حيث كنت أصرخ فيه لأن إحدى القطط قفزت بالقرب مني وطلبت مساعدته وقتها".

جدير بالذكر أن صلاح وآرنولد ينتهي عقد كل منهما مع ليفربول في يونيو المقبل، ولم يتم الاتفاق على أي منهما بخصوص التجديد حتى الآن، وسط حالة من التكهنات حول مصيرهما في ملعب أنفيلد، ونفس الأمر بالنسبة لزميلهما الهولندي فيرجيل فان دايك.