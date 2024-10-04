ليس ليفربول أو آرسنال .. عملاق إنجليزي يفتح أبواب البريميرليج أمام عمر مرموش

الهداف المصري يحلم بأضواء إنجلترا

ربطت تقارير صحفية، بين النجم المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، وعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل تألقه اللافت بالبوندسليجا والدوري الأوروبي.

ومنذ انطلاق الموسم سجل مرموش 6 أهداف ليحتل صدارة هدافي الدوري الألماني، متفوقًا بفارق هدف على هاري كين، نجم بايرن ميونخ وهداف الموسم الماضي.

ونشرت شبكة "caughtoffside" تقريرًا عن النجم المصري الذي يخطف الأضواء في الملاعب الأوروبية على أنه الخليفة المستقبلي لمواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونقلت الشبكة حديث الصحفي الألماني الموثوق كريستيان فالك عبر حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، الذي أكد أن وست هام الإنجليزي هو النادي المثالي لمهاجم بمواصفات المصري عمر مرموش.

وأضاف التقرير: "وست هام بحاجة إلى مهاجم شاب مثل مرموش، الأمر يتوقف على المال فقط للتعاقد مع المصري، رغم أن فرانكفورت ليس مستعدًا لبيع هدافه في يناير، إلا أنه حدد سعرًا يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو في ميركاتو الصيف".

وتابع: "سيكون لدى وست هام فرصة في الصيف المقبل لضم مرموش. ومع ذلك لا ينبغي أن نغفل أن المهاجم المصري يحلم باللعب لأحد الأندية الكبرى في إنجلترا مثل ليفربول أو آرسنال".

ويأمل مرموش في مواصلة تألقه، عندما يلتقي فرانكفورت ضيفه بايرن ميونخ، الأحد المقبل، في صراع على قمة المسابقة، التي يتصدرها الفريق البافاري برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أصحاب الأرض، الذين يحتلون المركز الثاني.