تأجيل مشاركة مينامينو الأولى مع ليفربول

مينامينو قد يكرر سيناريو فان دايك

يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو من سالزبورج السويسري خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير رغم محاولات مانشستر يونايتد الحصول على خدماته.

وقدّم مينامينو مستويات مذهلة مع سالزبورج في دوري أبطال أوروبا خلال دور المجموعات ويرى المدرب يورجن كلوب أنّه قادر على الاستفادة من سرعته وقوته لتطوير الفريق.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية أنّ نادي ليفربول سوف يضم اللاعب رسميًا مع فتح باب الانتقالات الشتوية في الأول من يناير.

ورغم ذلك، فلن يستطيع صاحب الـ 24 عامًا المشاركة في مباراة شيفيلد يونايتد يوم 2 يناير وقد يكون الظهور الأول له أمام إيفرتون في كأس الاتحاد.

وأوضحت أنّ السبب وراء ذلك أن لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تنص على أنّ أي لاعب ينضم إلى فريق جديد يومي 1 أو 2 من يناير يحتاج للانتظار مباراة واحدة قبل المشاركة.

وكان فيرجيل فان دايك، مدافع الريدز، قد شارك للمرة الأولى مع ليفربول أمام إيفرتون كما هو المتوقع بالنسبة لمينامينو.

وقد يتخلى الريدز على الثنائي ريان بريوستر وكورتيس جونز في يناير المقبل على سبيل الإعارة ليحصلا على خبرة أكبر قبل اللعب مع الفريق الأول.

ويهتم سوانسي سيتي بالحصول على خدمات الثنائي، إذ سبق وعمل المدرب ستيف كوبر في فريق الشباب بالريدز، إلا أنّ ليفربول لن يسمح لهما بالرحيل قبل التأكد من حصولهما على دقائق لعب كافية ومشاركتهما بصورة منتظمة لضمان التطور والحصول على الخبرة.

وقد يشارك الثنائي في مباراة أستون فيلا بكأس الرابطة والذي يأتي قبل يوم واحد من منافسات كأس العالم للأندية و التي يتواجد فيها الفريق الأول بقطر ولن تخوض العناصر الأساسية اللقاء.