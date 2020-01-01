ما هو موعد حفل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي؟ وكيف يتأثر بالكورونا؟

حصل ليفربول على الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا، لكن متى سيتم تتويج زملاء محمد صلاح رسميًا باللقب الأول منذ دخول الاحتراف إنجلترا؟

فاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2019-20 قبل نهاية الموسم بسبع مباريات، وذلك في 25 يونيو عندما خسر مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

لكن سيتعين على يورجن كلوب وفريقه الانتظار بعض الوقت قبل أن يتمكنوا بالفعل من الحصول على الكأس التي يسعى لها الريدز منذ ثلاثة عقود.

لذا متى سيرفع ليفربول الكأس الفضية للدوري الإنجليزي الممتاز، وأين سيحدث؟ جول يجلب لك كل التفاصيل.

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متى يتوج ليفربول رسميًا بالدوري الإنجليزي الممتاز؟

سيحصل ليفربول على كأس الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم ضد تشيلسي يوم الأربعاء 22 يوليو 2020.

تم تحديد موعد المباراة في 18 يوليو، ولكن تم إعادة جدولتها لأن البلوز من المقرر أن يلعب في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 19 يوليو.

ستكون المباراة في المساء، مما يعني أن الكأس سيتم رفعه تحت الأضواء.

بالإضافة إلى الحصول على كأس الدوري الإنجليزي، سيحصل لاعبو ليفربول على ميداليات ذهبية، لكن رابطة الدوري لإنجليزي عليها تنفيذ ذلك بطريقة حذرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

هل يحصل ليفربول على الممر الشرفي في مبارياته المتبقية؟

بصفته بطلًا متوجًا، يجب أن يتلقى ليفربول الممر الشرفي من خصومه في المباريات المتبيقة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من عدم وجود أي إلزام على أي فريق بفعل ذلك.

كان مانشستر سيتي أول فريق يواجه الريدز بعد فوزه باللقب، وأدى لاعبو بيب جوارديولا علامة الاحترام التقليدية في ملعب الاتحاد قبل أن يسحقوا الأبطال بنتيجة 4-0.

أصر جوارديولا على أن ليفربول كان يستحق الممر الشرفي، ولكن في حين أقر كلوب بأنه كان "من الجيد" عمل ذلك، فإنه ليس من الأمور التي يهتم بها بشكل مفرط.

قال مدرب الريدز عندما سئل عن الممر الشرفي من قبل الصحفيين، "لن أحتاجه"، مشيرًا إلى أنه لا يبدو أنه شيء مهم في ألمانيا، وأضاف "إنها لفتة جميلة، ليس أكثر من ذلك."

لعب ليفربول بعد ذلك أمام أستون فيلا وحصل على الممر الشرفي، وتتبقى له مباريات ضد برايتون وبيرنلي وآرسنال وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

ومن بين هذه المباريات ستُلعب مباراتين في آنفيلد، الأولى ضد نادي بيرنلي والثانية ضد البلوز، بينما ستلعب المباريات الأخرى على ملعب أميكس واستاد الإمارات وسانت جيمس بارك.

هل يحظى ليفربول بموكب الأبطال؟

من المعتاد أن يحصل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز على عرض تذكاري، لكن مخاوف الصحة العامة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا تعني أنه أمر مشكوك فيه بالنسبة لليفربول.

تشير الاقتراحات إلى موكب صغير النطاق يضم الفريق وبعض العاملين فقط ربما في الأنفيلد. يعد عرض الكأس الذي يتضمن عناصر افتراضية مثل البث المباشر ومشاركة الجماهير التفاعلية خيارًا آخر.

ومع ذلك، بالنظر إلى حقيقة أن 750.000 شخص خرجوا إلى الشوارع للاحتفال بفوز ليفربول في دوري أبطال أوروبا، فقد يكون من الصعب ثني المؤيدين عن الخروج بأعدادٍ كبيرة، كما حدث بالفعل في الليلة التي تم فيها تأكيد فوز الريدز رسميًا بالدوري الإنجليزي.

تجمع الناس بشكل جماعي في ذلك المساء، وتجمعوا خارج أنفيلد وفي مناطق مختلفة حول النادي، مما أثار تحفظ كبير.

هل ينجح ليفربول في كسر الرقم القياسي في عدد النقاط؟

الرقم القياسي لأكثر فريق جمع نقط في موسم واحد من الدوري الإنجليزي هو 100 نقطة، ومسجل باسم مانشستر سيتي في موسم 2017-18.

على الرغم من هزيمتهم القوية أمام سيتي، لا يزال بإمكان ليفربول كسر هذا الرقم القياسي، وإذا فازوا في مبارياتهم الخمس المتبقية، فسوف ينهون الموسم برصيد 104 نقاط.

ومع ذلك، إذا أراد الريدز تحقيق هذا الهدف، فسوف يحتاجون إلى البقاء متحمسين إلى المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أثار أداء زملاء محمد صلاح في الهزيمة 4-0 أمام مانشستر سيتي انتقادات حادة، حيث قال جاري نيفيل أن بعض اللاعبين بدوا وكأنهم كانوا يتعرضون للضرب لمدة أسبوع.

على الرغم من وجود احتفالات بلا شك بعد تأكيد الفوز بالدوري الإنجليزي، رفض كلوب فكرة عدم تركيز لاعبيه، وقال لقناة سكاي سبورتس بعد ذلك "إذا كنت تريد أن تقود هذه القصة في اتجاه أننا لم نركز، فقم بذلك."

"لقد أعجبت بموقف فريقي، أنت تسأل مرة أخرى. أليس من الجميل أن يكون هناك فريق آخر يمكن أن يكون بطلاً عندما يستطيع مان سيتي اللعب بشكل جيد.

"مانشستر سيتي رائع. رأيت موسمهم، لم يلعبوا مباراة سيئة."